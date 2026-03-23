Así es la letra de "La cuarta estrella", la canción viral de la Selección argentina para el Mundial 2026 Un nuevo tema comienza a ganar lugar entre los hinchas que esperan que arranque cuanto antes el Mundial. Por + Seguir en







La canción se inspira en el clásico “No me arrepiento de este amor” de Gilda.

Una nueva canción comenzó a circular entre los hinchas en la previa del Mundial 2026.





El tema busca convertirse en el canto representativo de la Selección argentina en la Copa.





La propuesta incluye referencias a ídolos, momentos históricos y causas nacionales.





Está inspirada en un clásico de la música popular que ya había sido adaptado en el fútbol. A pocos meses del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se dió a conocer en redes sociales una canción que buscará convertirse en el nuevo himno de los hinchas de la Selección Argentina de fútbol. Bajo el nombre “La cuarta estrella”, el tema se viralizó rápidamente y ya suena como candidato a acompañar al equipo durante el torneo.

El clima mundialista empieza a instalarse de cara a la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese sentido, los hinchas buscan nuevas formas de alentar al seleccionado, tal como ocurrió en Qatar 2022 con canciones que lograron gran popularidad en las tribunas.

Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para sus próximos compromisos y define la lista de convocados, las redes sociales ya reflejan el entusiasmo de los hinchas, que impulsan este nuevo tema que buscará expresar el apoyo para la próxima cita mundialista.

nico seleccion Cómo es la canción viral "La cuarta estrella", para la Selección argentina en el Mundial 2026 La canción “La cuarta estrella” se inspira en el clásico “No me arrepiento de este amor” de Gilda, una melodía que ya tuvo adaptaciones en el fútbol argentino. En esta versión, el artista “Palmito Música” le dio una nueva letra dedicada a la Selección, lo que facilitó su rápida difusión en redes sociales.

Embed - Palmito on Instagram: "Primera mitad de “LA CUARTA ESTRELLA” Que dicen espeluznantes, les gusta? Quieren la segunda parte? #mundial2026 #seleccionargentina #futbol" View this post on Instagram La propuesta busca replicar el fenómeno de canciones anteriores que lograron instalarse en el público. Con un ritmo conocido y una letra que expresa mucha emoción, el tema ya comenzó a sonar entre los fanáticos que esperan acompañar al equipo en la próxima Copa del Mundo.