6 de mayo de 2026 Inicio
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Martín Menem desmiente su salto al gabinete y busca sesionar en Diputados

En medio de las versiones sobre un posible desembarco en la Jefatura de Gabinete por la crisis que atraviesa Manuel Adorni, Martín Menem negó un cambio de rol y ratificó su continuidad al frente de Diputados. En paralelo, el oficialismo y sus aliados avanzan en una sesión para el 20 de mayo con el objetivo de destrabar la agenda parlamentaria tras semanas de parálisis en el Congreso.

Constanza Viñas
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Constanza Viñas
Menem ratificó su apoyo al jefe de Gabinete

Menem ratificó su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a desmentir de forma categórica las versiones que lo ubicaban como posible reemplazante de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, en medio del impacto político generado por la investigación judicial que involucra al funcionario y mantiene en tensión al oficialismo.

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“Ese rumor lo escuché más de 700 veces en el último año. No hay ninguna posibilidad. Banco a Manuel Adorni como lo dije desde el comienzo. Antes y ahora también”, afirmó. Y agregó: “Yo sigo en la Cámara de Diputados hasta que el Presidente lo decida. Fui propuesto por el Presidente y votado por mis colegas”.

Las versiones crecieron en los últimos días al calor de las novedades en la causa que investiga el fiscal Gerardo Pollicita. La más reciente fue la declaración del contratista que aseguró haber recibido un pago en efectivo de 245 dólares por refacciones en Indio Cua, una de las propiedades del jefe de Gabinete.

Martín Menem y Manuel Adorni

En ese marco, el presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a Adorni este martes, al publicar una foto junto a él durante una reunión con autoridades de la organización judía B’nai B’rith Internacional. El gesto buscó desactivar las especulaciones que crecieron en los últimos días, mientras empezaron a circular distintos nombres como posibles reemplazantes ante una eventual salida del jefe de Gabinete, entre ellos el de Menem.

Antes de la desmentida pública del presidente de la Cámara baja, incluso algunos integrantes del PRO reconocían ante este medio que no creían conveniente un eventual desembarco suyo en la Jefatura de Gabinete. “Estar a tiro de decreto no es la mejor opción”, resumían en referencia al nivel de exposición y desgaste político que implicaría el cargo.

Las versiones sobre un eventual enroque se habían intensificado tras la visita de Karina Milei al Congreso, donde se reunió con Menem y diputados de La Libertad Avanza. También influyó la seguidilla de entrevistas del titular de Diputados en los últimos días, algo poco habitual hasta el momento.

Desde el entorno de Menem hicieron llegar el mismo mensaje de desmentida a la sala de periodistas acreditados en el Congreso y aclararon que la secretaria general de la Presidencia prevé mantener reuniones mensuales con diputados oficialistas provinciales.

La apuesta por reactivar el Congreso

Con ese telón de fondo, el oficialismo intenta retomar la iniciativa parlamentaria y sacar al Congreso de la parálisis que se generó en la previa del 29 de abril —fecha del informe de gestión de Adorni— y que, en buena medida, todavía persiste pese a la batería de proyectos presentada en las últimas semanas.

Este miércoles, diputados de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas, MID y bloques provinciales se reunieron en el Salón de Honor y avanzaron en un principio de acuerdo para convocar a una sesión el próximo 20 de mayo.

La hoja de ruta incluye tratar la denominada Ley de Hojarasca, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, que propone derogar unas 70 normas consideradas obsoletas y que ya cuenta con dictamen, junto con una modificación del régimen de Zonas Frías, la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y una serie de convenios internacionales.

El plan es dictaminar los proyectos pendientes la semana próxima y llevarlos al recinto en la siguiente —con excepción de “hojarasca”, que ya está en condiciones de ser debatida— en un intento por mostrar volumen político, ordenar la agenda legislativa y dejar atrás semanas en las que la dinámica parlamentaria estuvo atravesada casi exclusivamente por la situación del jefe de Gabinete.

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