6 de mayo de 2026 Inicio
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Una plataforma de streaming anunció una alianza histórica y transmitirá el Mundial 2026: cuál es

Un acuerdo entre cadenas definió cómo se podrá ver la competencia en Argentina. Un anuncio reciente anticipa un cambio clave en las transmisiones, con cobertura total y una propuesta inédita para los fanáticos.

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Se acerca el Mundial 2026 de fútbol y se definen los canales de transmisión.

Se acerca el Mundial 2026 de fútbol y se definen los canales de transmisión.

El Mundial 2026 de fútbol ya empieza a jugarse fuera de la cancha y el mapa de transmisiones en Argentina comienza a definirse con varios actores fuertes del ecosistema audiovisual. La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, contará con cobertura multiplataforma que incluirá televisión tradicional, señales deportivas y servicios digitales, en un escenario cada vez más competitivo para el consumo de futbol.

El Mundial 2026 se llevará a cabo en estadios de Estados Unidos, México y Canadá.
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En ese contexto, distintas opciones se perfilan para los fanáticos argentinos: desde señales deportivas con derechos adquiridos para eventos internacionales hasta plataformas de streaming que buscan consolidarse como el nuevo canal principal para seguir los grandes torneos. El avance de lo digital, sumado a la expansión del formato del Mundial 2026 de fútbol —que tendrá 104 partidos—, empuja a las empresas a ofrecer propuestas más amplias, con transmisión total y cobertura permanente.

En las últimas horas se confirmó uno de los acuerdos más relevantes: la plataforma Paramount+ selló una alianza estratégica con DSPORTS para transmitir la totalidad de los 104 partidos del Mundial 2026 en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

PELOTA MUNDIAL 2026
El Mundial 2026 de fútbol tendrá distintos canales de transmisión.

El Mundial 2026 de fútbol tendrá distintos canales de transmisión.

El convenio establece que todos los encuentros estarán disponibles tanto en streaming como en las señales DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+, con una cobertura las 24 horas. Según detallaron desde la señal, el despliegue incluirá más de 900 horas de programación en vivo desde las sedes, con previas, análisis y seguimiento minuto a minuto, especialmente enfocado en las selecciones sudamericanas.

Desde ambas compañías destacaron que se trata de una propuesta sin precedentes en la región. El director de DSPORTS, Hernán Bidegaín, remarcó que será “la mayor cobertura” de un Mundial, mientras que desde Paramount+ subrayaron la importancia de acercar el evento a nuevas audiencias digitales, consolidando el crecimiento del streaming en el consumo deportivo.

Otras transmisiones más allá del Mundial 2026

La alianza no se limita únicamente a la Copa del Mundo, sino que forma parte de una estrategia más amplia que comenzará a regir desde el 1 de junio de 2026. A partir de esa fecha, los suscriptores de Paramount+ podrán acceder de forma permanente a toda la programación deportiva en vivo de DSPORTS dentro de la plataforma.

ARGENTINA ZAMBIA
Los festejos de Argentina frente a Zambia en los partidos previos al Mundial 2026 de fútbol.

Los festejos de Argentina frente a Zambia en los partidos previos al Mundial 2026 de fútbol.

Esto incluye competiciones internacionales de primer nivel como LaLiga de España y la Conmebol Copa Sudamericana, lo que amplía significativamente la oferta de futbol durante todo el año. El objetivo es claro: sostener el interés de los usuarios más allá del Mundial y posicionar al streaming como el eje del consumo deportivo.

Además, Paramount ya aseguró derechos a futuro para emitir el 50% de los partidos de la UEFA Champions League entre 2027 y 2031, reforzando su presencia en el mercado global y anticipando un crecimiento sostenido en la transmisión de los torneos más importantes del mundo.

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