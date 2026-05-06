6 de mayo de 2026 Inicio
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Mundial 2026: a la FIFA se le escapó una novedad que implementará en todos los partidos

Se filtró una innovación, que será utilizada en todos los partidos del torneo tras aparecer en un video promocional. De qué se trata.

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Messi se prepara para jugar el Mundial 2026 de frútbol que tendrá novedades.

Messi se prepara para jugar el Mundial 2026 de frútbol que tendrá novedades.

n las últimas horas se conoció una novedad clave del Mundial 2026 de fútbol que la FIFA no anunció oficialmente pero quedó expuesta en un video promocional difundido por una cadena de televisión. Se trata del marcador televisivo oficial que se utilizará en todos los partidos del torneo, confirmando filtraciones previas. Este elemento será parte central de la transmisión en un evento que contará con 48 selecciones y 104 partidos.

La imagen se filtró semanas antes de la confirmación oficial y encendió el debate entre los fanáticos.
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El nuevo marcador, filtrado por Fox Sports, forma parte de la identidad visual del torneo y responde a la campaña “We Are 26”, con la que la FIFA busca modernizar la imagen del fútbol internacional. Su implementación apunta a unificar la experiencia visual en televisión, streaming y plataformas digitales, adaptándose a distintos dispositivos.

El diseño fue desarrollado por el estudio francés Nervakez Motion, que ya había anticipado algunos elementos semanas atrás. La confirmación en un contenido oficial indica que el sistema gráfico ya está definido y listo para su uso en toda la competencia.

Esta actualización refuerza la tendencia del fútbol moderno, donde la presentación visual tiene un rol clave. El marcador no solo mostrará el resultado, sino que también será un componente importante del branding del torneo a nivel global.

MARCADOR MUNDIAL 2026 NOVEDAD NUEVO CAMBIOS
Así será el nuevo marcador de los partidos en juego del Mundial 2026 de fútbol.

Así será el nuevo marcador de los partidos en juego del Mundial 2026 de fútbol.

Así será el marcador del Mundial 2026

El marcador del Mundial 2026 de fútbol tendrá un diseño moderno y minimalista, con una base oscura acompañada de sombras proyectadas en colores vibrantes como coral, turquesa, violeta y verde lima, alineados con la identidad visual del torneo.

En el centro aparecerá el logo “FIFA 26”, que tendrá protagonismo en todas las transmisiones. Este elemento busca reforzar la marca del torneo en cada partido.

Una de las principales novedades será la inclusión de indicadores de color de uniforme, que permitirán identificar rápidamente qué camiseta utiliza cada selección en el campo, mejorando la claridad para el espectador.

El diseño adoptará una interfaz plana, sin efectos 3D, priorizando la legibilidad y la adaptación a múltiples pantallas. Este formato será el oficial en todos los partidos, reemplazando otros gráficos utilizados en fases previas como el repechaje.

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