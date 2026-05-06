6 de mayo de 2026 Inicio
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Tragedia en Mendoza: un motociclista murió aplastado por la caída de un árbol

Se trata de un joven que tenía 23 años y falleció en el acto. El hecho se produjo en el marco del intenso viento Zonda registrado en la ciudad de Las Heras.

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El hecho se produjo en Mendoza.

El hecho se produjo en Mendoza.

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Un motociclista murió y otro sufrió heridas en la provincia de Mendoza debido a la caída de un árbol que se desprendió por el intenso viento Zonda que azotó a la ciudad de Las Heras. Además, por el hecho varios cables de electricidad fueron arrastrados, lo que generó complicaciones en la zona.

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El suceso se registró en el cruce de las calles Dorrego y Azcuénaga, donde un árbol cayó mientras dos hombres transitaban el lugar a bordo de motocicletas. Debido a esta situación uno de ellos, de 23 años, murió en el acto debido al golpe que sufrió, mientras que el otro, de 44, resultó herido y fue trasladado a un hospital para ser asistido por médicos.

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En tal sentido, el personal de la empresa Edemsa, que se encarga de distribuir energía eléctrica en Mendoza, desplegó un operativo para volver a colocar cables de electricidad que se encontraban esparcidos por el hecho. También intervinieron integrantes del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Por su parte la Oficina Fiscal, encabezada por María Valencia Morro, pidió que se realicen pericias en la zona y solicitó que las motocicletas, ambas de 110 cc, sean examinadas.

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Un hombre de 66 años fue detenido por intento de homicidio agravado en Guaymallén, Mendoza, luego de que la Policía encuentre a su pareja, quien padece de esquizofrenia, con heridas de arma blanca. La víctima tuvo que ser internada en el Hospital del Carmen por las graves heridas que había sufrido.

El hecho ocurrió el sábado pasado y Armando Manuel P, el acusado, fue el que hizo el llamado al 911 y solicitó asistencia médica para su pareja. Según lo que él dijo de inicio, todo se generó por una fuerte discusión ocurrida el jueves y, desde entonces, se encerró en su habitación para protegerse.

El acusado aseguró que estuvo casi tres días aislado hasta que salió y lo vio gravemente herido. También contó que la víctima había suspendido su medicación y sufrió un brote psiquiátrico.

También declaró que él se vio obligado a encerrarse y escuchó golpes y gritos desde el subsuelo. Esto lo expuso ante la Fiscalía. Pero esto generó dudas entre los efectivos policiales, quienes hallaron desorden generalizado, objetos dañados y manchas de sangre en pisos y paredes.

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