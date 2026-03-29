29 de marzo de 2026 Inicio
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La impresionante transformación de un ex compañero de Messi: así se veía de chico antes de ser una roca de músculo

Su evolución llamó la atención en el ambiente deportivo por su contextura, la cual marca un claro contraste con sus inicios.

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Es uno de los jugadores más llamativos por su contextura en la Premier League.

Es uno de los jugadores más llamativos por su contextura en la Premier League.

Getty Images
  • Un ex compañero de Lionel Messi mostró un cambio físico que sorprendió en redes.
  • Se trata de Adama Traoré, formado en el Barcelona y actual figura en la Premier League.
  • Su evolución corporal se dio a partir de un trabajo específico y constante.
  • En sus inicios tenía un físico mucho más delgado, muy distinto al actual.

La transformación física de Adama Traoré generó impacto por el contraste entre sus primeros años como profesional y su presente en el fútbol europeo. El extremo, que compartió plantel con Lionel Messi en sus inicios, pasó de tener un físico liviano a destacarse por su potencia muscular.

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Durante su etapa en el Barcelona entre 2013 y 2015, el atacante apenas tuvo participación en el primer equipo, aunque logró debutar siendo muy joven. En ese período coincidió con las figuras que tenía el plantel, lo que marcó parte de su formación y crecimiento dentro del fútbol profesional.

Con el paso de los años, su carrera continuó en Inglaterra, donde logró continuidad y desarrollo. Su evolución no solo se reflejó en lo futbolístico, sino también en lo físico, convirtiéndose en uno de los jugadores más llamativos por su contextura en la Premier League.

Adama Traoré

Así se veía Adama Traoré antes de ser musculoso

En sus primeros partidos en donde pasó de la cantera del Barcelona a primera división, Adama Traoré tenía un físico mucho más delgado. Las imágenes de esa etapa muestran a un jugador liviano, con menor volumen muscular, muy diferente al perfil que exhibe hoy en el fútbol inglés.

Su debut en el primer equipo llegó en ese contexto, cuando coincidió con Lionel Messi y otras figuras. En aquel momento, su principal atributo era la velocidad, algo que él mismo destacó: “Siempre he sido rápido, desde que era pequeño”. Esa característica ya lo diferenciaba incluso antes de su transformación física.

Adama Traoré

Con el paso del tiempo, el extremo llevó adelante un trabajo enfocado en su desarrollo corporal. Según explicó, no basa su preparación en el levantamiento de pesas, sino en ejercicios específicos: “Mi genética me hace ganar volumen muy rápido. Mi mentalidad es mejorar día a día”. Incluso, recientemente trascendió que desde el West Ham, equipo donde se desempeña actualmente, le prohibieron realizar gimnasio tradicional para evitar un aumento excesivo de masa muscular.

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