Sin Lionel Messi y con un jugador menos, la Selección pierde 1-0 con Ecuador en Guayaquil Con la clasificación en el bolsillo y el primer puesto asegurado, el equipo de Lionel Scaloni cerrará una de sus mejores Eliminatorias en tierras ecuatorianas sin su capitán y con varias bajar. Dirige el árbitro colombiano Wilmar Roldán.







La Selección argentina pierde 1-0 con Ecuador por la 18ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. En un encuentro para cumplir, la Scaloneta enfrenta a La Tri ya clasificado al Mundial 2026 y con el primer puesto asegurado. Dirige el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

Con Lionel Messi desafectado del encuentro y la ausencia de Cristian Romero por acumulación de amarillas, el DT decidió relevar también al juvenil lateral Julio Soler, del Bournemouth de la Premier League, y a Claudio Echeverri, que milita actualmente en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga.

Una de las ausencias más llamativas dentro de los titulares es nada menos que la de Julián Álvarez. En su lugar, la referencia de área será Lautaro Martínez, quien hará dupla de ataque con Nicolás González. Por su parte, la Araña, sin problema físico alguno, estará en el banco de suplentes aguardando por su oportunidad.

En tanto, Thiago Almada quedó apartado del banco a último momento producto de una molestia muscular. A raíz de la ausencia del volante oriundo de Fuerte Apache, el encargado de llevar la ’10’ de Messi será nada menos que Franco Mastantuono.

Ecuador vs. Argentina en Guayaquil: las formaciones Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastian Becaccece.