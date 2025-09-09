9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Sin Lionel Messi y con un jugador menos, la Selección pierde 1-0 con Ecuador en Guayaquil

Con la clasificación en el bolsillo y el primer puesto asegurado, el equipo de Lionel Scaloni cerrará una de sus mejores Eliminatorias en tierras ecuatorianas sin su capitán y con varias bajar. Dirige el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

Por
Ecuador y Argentina

Ecuador y Argentina, ya clasificados, juegan para cumplir.

Ecuador y Argentina

Ecuador y Argentina, ya clasificados, juegan para cumplir.

La Selección argentina pierde 1-0 con Ecuador por la 18ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. En un encuentro para cumplir, la Scaloneta enfrenta a La Tri ya clasificado al Mundial 2026 y con el primer puesto asegurado. Dirige el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

Messi y Cristiano aún no pudieron alcanzar a este histórico delantero.
Te puede interesar:

Casi nadie lo conoce y tiene más goles que Messi y Cristiano Ronaldo en la historia de las Eliminatorias para un Mundial

Con Lionel Messi desafectado del encuentro y la ausencia de Cristian Romero por acumulación de amarillas, el DT decidió relevar también al juvenil lateral Julio Soler, del Bournemouth de la Premier League, y a Claudio Echeverri, que milita actualmente en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga.

Una de las ausencias más llamativas dentro de los titulares es nada menos que la de Julián Álvarez. En su lugar, la referencia de área será Lautaro Martínez, quien hará dupla de ataque con Nicolás González. Por su parte, la Araña, sin problema físico alguno, estará en el banco de suplentes aguardando por su oportunidad.

Ecuador vs. Argentina en Guayaquil: las formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastian Becaccece.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone (Juan Foyth), Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mastantuono usó la 10 de Argentina ante la ausencia de Messi.

Lionel Messi no jugó contra Ecuador: quién usó la 10 de la Selección argentina

Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul comparten una fuerte amistad hace años.

La sentida despedida de Rodrigo De Paul para Nicolás Otamendi: "Como el primer día"

Ecuador y Argentina jugarán desde las 20 en Guayaquil y se podrá ver por Telefe y TyC Sports

Argentina cierra las Eliminatorias con un equipo alternativo ante Ecuador

Ángel Di María y Leandro Paredes.

Di María palpitó su duelo con Paredes: "Es una persona muy especial para mí"

La Voz Argentina﻿ no saldrá al aire este martes 9 de septiembre.

Telefe levantó La Voz Argentina: por qué no saldrá al aire este martes 9 de septiembre

Scaloni confirmó que hará dos cambios respecto al equipo que ganó frente a Venezuela

Scaloni confirmó que Otamendi también jugará su último partido de Eliminatorias frente a Ecuador

Rating Cero

La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..."

Las plataformas de streaming﻿ pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: Sé muy bien.

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: "Sé muy bien"

La humorista habló sobre su presente junto al Presidente.

Fátima Flórez reveló qué pasó con Javier Milei en Las Vegas: "El me dijo..."

play

El Mago sin Dientes fue hasta la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei, pero lo rebotaron en la puerta

Martín Demichelis y Evangelina Anderson se separaron tras 17 años.

Evangelina Anderson confirmó su presente romántico: "Estoy de vacaciones y..."

últimas noticias

Cronograma de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 10 de septiembre

Hace 3 minutos
Axel Kicillof, sobre las elecciones del domingo: Fue un sacudón para Milei

Axel Kicillof, sobre las elecciones del domingo: "Fue un sacudón para Milei"

Hace 12 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 10 de septiembre

Hace 16 minutos
La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..."

Hace 24 minutos
Las plataformas de streaming﻿ pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

Hace 33 minutos