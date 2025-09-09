Lionel Messi no jugó contra Ecuador: quién usó la 10 de la Selección argentina El astro rosarino no viajó a Guayaquil y quedó marginado de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que la albiceleste enfrentó a la Tricolor. Por







Mastantuono usó la 10 de Argentina ante la ausencia de Messi. X (@Argentina)

El futbolista Franco Mastantuono utilizó la camiseta número 10 en el partido de la Selección argentina contra Ecuadorpor la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, debido a la ausencia del astro Lionel Messi, quien no viajó a Guayaquil.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, decidió que Mastantuono use la 10 de Messi ya que estaba previsto que la utilice Thiago Almada, quien finalmente sufrió una molestia muscular y quedó marginado del cruce con Ecuador en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

Franco Mastantuono camiseta Argentina Ecuador La camiseta de Franco Mastantuono contra Ecuador. X (@Argentina) El exjugador de River, que ahora se desempeña en Real Madrid tras cumplir 18 años, fue titular por primera vez en la albiceleste durante el triunfo 3-0 sobre Venezuela y este martes ocupó el banco de suplentes contra el seleccionado ecuatoriano. Previamente, había debutado en Argentina en junio durante un partido con Chile por las Eliminatorias Sudamericanas.

El gran nivel de Mastantuono generó elogios y mucha expectativa. Incluso, el entrenador José Pekerman lo destacó en diálogo con DSports Radio. "Va a marcar la historia y nos va a empezar a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste", remarcó.

Los números de Franco Mastantuono en su carrera Franco Mastantuono debutó en River el 28 de enero de 2024, frente a Argentinos Juniors: con solo 16 años, 5 meses y 14 días, se convirtió en el tercer jugador más joven en vestir la camiseta del club. En un año y medio, jugó 64 partidos entre torneo local y Copa Libertadores, anotó 10 goles y aportó 7 asistencias.