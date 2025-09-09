Casi nadie lo conoce y tiene más goles que Messi y Cristiano Ronaldo en la historia de las Eliminatorias para un Mundial Aunque su nombre no es tan famoso como el de los astros, este delantero es el máximo goleador de su selección y también el jugador con más presencias de su historia. Desde 2016 ostenta el récord de anotaciones en eliminatorias mundialistas. Por







Messi y Cristiano aún no pudieron alcanzar a este histórico delantero. Redes sociales

Lionel Messi se despidió del público argentino en el Monumental tras jugar el que fue, muy probablemente, su último partido de Eliminatorias. Con el doblete que anotó ante Venezuela el jueves 4 de septiembre, el rosarino llegó a 36 goles en estas instancias e igualó temporalmente a Cristiano Ronaldo, quien el sábado 6 le convirtió dos tantos a Armenia para un total de 38.

Sin embargo, ninguno de los dos astros alcanza todavía el récord de más goles en la historia de las eliminatorias mundialistas. Esa marca pertenece al exfutbolista guatemalteco Carlos "Pescadito" Ruiz, figura del fútbol centroamericano y de la Major League Soccer (MLS), quien convirtió 39 tantos. Es el máximo goleador de la Selección de Guatemala y es considerado el mejor jugador de su país.

La lógica indica que Messi no superará el récord de Ruiz, ya que las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030 comenzarán recién en 2027 y todo apunta a que el rosarino no sería de la partida. Sin embargo, Ronaldo sí puede alcanzarlo e incluso sobrepasarlo, ya que todavía le faltan cinco partidos por el Grupo F de las Eliminatorias europeas para la Copa del Mundo de 2026.

Carlos Ruiz, futbolista de Guatemala Redes sociales La carrera de Carlos Ruiz Carlos Ruiz empezó a jugar al fútbol en las inferiores del Club Social y Deportivo Municipal de Ciudad de Guatemala e hizo su debut oficial en 1995. Jugó siete años en el club, durante los cuales anotó 25 goles y ganó cuatro títulos. En 2002 llegó a la MLS tras firmar contrato con Los Ángeles Galaxy.

Ese mismo año rompió el récord de goles en un torneo al convertir 24 tantos en 26 partidos, una marca que recién fue superada 10 años después por Chris Wondolowski. Ruiz fue clave para que el Galaxy consiguiera el primer campeonato de su historia en 2002.