Nicolás Otamendi se fue expulsado en su último partido en Eliminatorias: ¿se pierde el debut en el Mundial 2026? El capitán de la Selección argentina vio la roja, tras una falta a Enner Valencia, en el primer tiempo y así se despidió de las Eliminatorias. Así, surgió el interrogante si deberá cumplir la sanción en la cita mundialista. Por







El colombiano Wilmar Roldán expulsa al capitán de la Selección argentina.

El capitán de la Selección argentina Nicolás Otamendi no tuvo la mejor despedida de sus últimas Eliminatorias Sudamericanas: fue expulsado en el primer tiempo frente a Ecuador en Guayaquil y se perdería el debut con la Albiceleste en el Mundial 2026.

El defensor de Benfica tuvo una jugada desafortunada a los 31' de la primera etapa, tras un pelotazo de la Selección ecuatoriana que no pudo rechazar Leonardo Balerdi, de flojo partido. El exjugador de Vélez debió cerrar la posición, y cruzar al delantero Enner Valencia, que se iba en soledad a enfrentar al Dibu Martínez.

otamendi roja ecuador La falta que le costó la primera roja a Otamendi en 128 partidos en Selección. El colombiano Wilmar Roldán no dudó, e inmediatamente sacó la roja, la primera de Otamendi en toda su historia en la Selección, en 128 partidos. Así, el entrenador Lionel Scaloni debió rearmar la defensa y metió al campeón del mundo Juan Foyth en la zaga central.

Tras la expulsión, comenzó a barajarse la idea de una suspensión para Otamendi que deberá cumplirarla en el primer partido de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, hay un "gris" en el reglamento FIFA al referirse a que debe cumplir en "partidos oficiales de selecciones", por lo que en caso de jugarse la Finalissima contra España (partido entre campeón de América y el de Europa), el defensor podría cumplir la fecha allí.

Mirá la jugada que le costó la expulsión a Otamendi Embed EXPULSADO OTAMENDI En el último partido oficial del defensor, se va tras una falta en la puerta del área31' | ECUADOR 0 - 0 ARGENTINA #ArgentinaXTelefe en https://t.co/TiEk1MuCkR con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/zl1JyP9smN — telefe (@telefe) September 9, 2025