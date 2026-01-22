Ángel Di María impone el 'Sand Beige': el color que es furor en el verano 2026 Antes de empezar el Torneo Apertura, el futbolista de Rosario Central se tomó unos días de descanso junto a su familia. Sorprendió un look sofisticado pero relajado en el tono que será tendencia. Por + Seguir en







Ángel Di María marcó tendencia con su look en el verano 2026. X (@RosarioCentral)

Ángel Di María se tomó unos días de descanso a fin de año para descansar y celebrar con su familia.

En ese contexto, marcó tendencia con un look elegante, pero a la vez cómodo y relajado.

Usó una camisa de manga corta en tonos sand beige, el color que es tendencia en el verano 2026.

La combinó con un pantalón recto de color marrón y zapatillas negras. Mientras se prepara para comenzar el Torneo Apertura 2026, el segundo desde su vuelta al fútbol argentino, Ángel Di María aprovechó las fiestas de fin de año para tomarse unos días de descanso junto a su familia. En ese contexto, sorprendió con un look en el color que es furor este verano: el sand beige.

Para celebrar junto a su esposa y sus hijas, el campeón del mundo eligió un conjunto sofisticado pero relajado. Usó una camisa corta de estilo hawaiano o "camp shirt" en un tono beige claro. La tela fluida y fresca fue perfecta para combatir el calor sin resignar estilo.

La combinó con un pantalón holgado de color marrón, de tiro alto y corte recto, creando una paleta de colores que alargó la silueta y transmitió elegancia. Por último, completó el outfit con unas zapatillas de color negro y suela blanca que equilibraron el look entre lo formal y lo relajado.

Ángel Di María look Instagram @angeldimariajm Los números de Di María en su vuelta a Rosario Central Después de una extensa carrera de casi dos décadas en Europa, Ángel Di María volvió a Rosario Central en julio de 2025, una vez que cerró su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA con el Benfica. Durante todo el segundo semestre fue figura y titular del equipo de Arroyito.

Su regreso fue uno de los eventos más importantes del fútbol argentino en 2025. Fideo llegó en medio de una enorme expectativa, y cumplió: de inmediato se convirtió en la figura y conductor de Central. Incluso ganó su primer título con el club, que se consagró como Campeón de Liga, aunque no estuvo exento de polémica. A nivel individual, recibió el premio Olimpia de Plata en fútbol.

Uno de sus goles más importantes fue el que le convirtió de tiro libre a Newell’s en el clásico rosarino por el Torneo Clausura, y que selló la victoria del Canalla por 1 a 0. En total, desde su regreso a mediados de año, jugó 17 partidos, convirtió 7 goles y repartió 3 asistencias.