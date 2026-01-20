20 de enero de 2026 Inicio
El look de Nicolás Otamendi que es perfecto para no romper con el estilo en una noche fresca de verano

El futbolista de la Selección argentina se consolida como un referente de la moda y el buen gusto. Sorprendió en redes sociales con un nuevo outfit.

El look de Nicolás Otamendi que dio de qué hablar. 

Instagram @nicolasotamendi30
  • Nicolás Otamendi marcó tendencia en Año Nuevo con un look de "lujo silencioso".
  • El jugador optó por una chomba blanca lisa y combinó con un pantalón negro.
  • El defensor es un referente clave en el Benfica bajo la dirección de José Mourinho.
  • Barcelona mostró interés en ficharlo, pero el técnico portugués se negó a dejarlo ir.

Nicolás Otamendi volvió a revolucionar las redes sociales con una fotografía junto a su familia y con un look que generó controversia. El futbolista argentino optó por un estilo más bien simplista para un evento muy importante.

La elección de Otamendi para Año Nuevo destaca por su sencillez, pero se alinea de manera impecable con la tendencia del "lujo silencioso". El defensor del Benfica se mostró con una chomba de punto de manga larga en un tono crema o blanco roto. Esta prenda, confeccionada con una textura que parece ser de lana fina o algodón de alta calidad, cuenta con un cuello clásico que le otorga un detalle visual extra a la vestimenta.

Nicolás Otamendi

Al elegir un color tan luminoso para la parte superior y combinarlo con unos pantalones oscuros de corte recto, el futbolista logra un contraste visual armonioso que resalta su figura sin necesidad de recurrir a accesorios. Un look cómodo y elegante para una noche fresca.

El presente de Nicolás Otamendi en el Benfica

Nicolás Otamendi se encuentra en un buen momento de su carrera profesional. Registró un gran año en Benfica, llegando a ser un referente del plantel que está bajo la dirección de José Mourinho. Si bien el defensor de la Selección argentina llamó la atención de clubes europeos importantes -entre ellos el Barcelona-, el DT no parece estar dispuesto a dejarlo ir por el momento.

Según trascendió, Mourinho reaccionó rápidamente ante el rumor del interés del club español e hizo lo posible para que la dirigencia del elenco luso no demorara más tiempo en la renovación del contrato del defensor. Su vínculo termina en junio de 2026 pero podría darse su continuidad por otra temporada.

