Alpine bajó a Colapinto en el Gran Premio de Monza y eligió a Paul Aron para reemplazarlo

En medio de las críticas de Flavio Briatore y su destacada actuación en Países Bajos, la escudería francesa tomó la decisión de marginarlo en Italia. “El piloto de reserva tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo”, anunciaron sobre el piloto nacido en Estonia.

Paul Aron reemplazará a Colapinto en la primer práctica libre del GP de Monza

A días del regreso de Franco Colapinto a Monza, circuito donde debutó oficialmente en la Fórmula 1, Alpine anunció que el argentino no será parte de la primera práctica libre y será reemplazado por el piloto de reserva, Paul Aron.

Entre otros pedidos, Alpine solicitó respetar a los demás.
Alpine y un pedido para frenar el hostigamiento a Gasly, tras lo sucedido con Colapinto en Países Bajos

La determinación se debe a la exigencia de la máxima categoría donde cada equipo debe darle, al menos, cuatro tandas de entrenamiento a sus conductores más jóvenes en el transcurso de la temporada.

“El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los Entrenamientos Libres 1. Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión”, aseguraron sobre el joven nacido en Estonia, que tendrá su tercera participación en los Entrenamientos Libres 1 de la temporada y la primera con BWT Alpine Formula One Team.

En esa línea, publicaron en sus redes sociales un breve video donde se lo ve a Aron subirse a la monoplaza A525. “Entrando para la FP1 en el Italian. Paul Aron hará su primera aparición en la A525 este fin de semana, como parte de sus tareas”, escribieron.

En declaraciones a la pagina oficial de Alpine, el piloto de 21 años confesó que su objetivo es “hacer el mejor trabajo posible para ayudar a preparar el coche durante todo el fin de semana y estar en la mejor posición para tener un fin de semana de carreras competitivo desde el principio”. “Personalmente, será fantástico aprovechar la experiencia que he adquirido en el simulador y las oportunidades de prueba. Me aseguraré de aprovechar esto para tener una sesión agradable y productiva tanto para mí como para el equipo”, agregó.

La decisión llega en medio de las polémicas declaraciones de Flavio Briatore previo al Gran Premio de Países Bajos donde puso en duda la continuidad del pilarense al asegurar que “aún no hemos decidido nada” sobre la temporada 2026.

“Creo que ya lo he visto todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para este piloto, es muy difícil lidiar con este coche. Estos coches son muy, muy pesados y muy rápidos. Para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Quizá necesite uno o dos años más”, fue lapidario.

Sin embargo, el ex – Williams tuvo una gran actuación en el circuito de Zandvoort donde finalizó 11°, apenas por debajo del Top 10 para sumar sus primeras unidades, y algunos consideraron que podía haber finalizado más arriba ya que los ingresos a boxes lo hicieron perder posiciones o incluso la obstrucción de Pierre Gasly en una posible disputa con Esteban Ocon también lo hicieron perder posiciones.

Colapinto estará en el Media Day del Gran Premio de Monza

En la previa que inicie la jornada del Gran Premio de Monza, Franco Colapinto será parte del Media Day junto donde los pilotos y los jefes de equipo se presentan a la conferencia de prensa oficial, organizada por la FIA.

El acto protocolar se desarrollará este jueves, a las 9.30 donde el argentino compartirá el momento junto al español, Fernando Alonso (Aston Martin), y el piloto local, Kimi Antonelli (Mercedes). Tras ello, 30 minutos después será el turno de otra oleada de pilotos que contará con la presencia de Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Carlos Sainz (Williams).

Fórmula 1: días y horarios de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos

Tras una buena actuación, y confiado, la próxima carrera de Fórmula 1 será el primer fin de semana de septiembre en Italia, en el Gran Premio de Monza, un circuito a Franco Colapinto conoce bien y que le trae buenos recuerdos ya que es donde debutó en la máxima categoría en 2024.

Viernes 05 de septiembre

  • Prácticas Libres 1: 10
  • Prácticas Libres 2: 8:30

Sábado 06 de septiembre

  • Prácticas Libres 3: 7:30
  • Clasificación: 11

Domingo 07 de septiembre

  • Carrera: 10
