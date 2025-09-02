Alpine y un pedido para frenar el hostigamiento a Pierre Gasly, tras lo sucedido con Franco Colapinto en Países Bajos Los fanáticos estallaron contra el francés y los ingenieros del equipo por considerar que las estrategias perjudicaron al argentino, que terminó 11° este domingo. Por







Entre otros pedidos, Alpine solicitó "respetar a los demás". Alpine

Franco Colapinto volvió a las pistas dejando una muy buena impresión sobre el monoplaza de Alpine, pese a que dar apenas por debajo de una posición del Top 10 para sumar unidades. Los fanáticos argentinos consideraron que el pilarense se vio perjudicado por su compañero, Pierre Gasly y el equipo por lo que inundaron las redes sociales con comentarios contra ellos.

“Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlos sumado. No había que esforzarse mucho”, señaló el piloto oriundo de Pilar apenas finalizada la carrera del Gran Premio de Países Bajos.

Los fans del argentino fueron en esa línea y, al igual que sucedió en otras oportunidades, apuntaron contra el francés por una obstrucción del 10 de Alpine al pilarense lo que le pudo haber permitido alcanzar a Esteban Ocon, e incluso poder sobrepasarlo y, a lo mejor quedar mejor posicionado entre los mejor diez.

Frente a dicho caso, la escudería francesa publicó un comunicado a modo de “recomendación” con su Código Comunitario y, de alguna manera, “frenar las críticas” para con Pierre. “Nuestra prioridad es proveer un espacio seguro e inclusivo donde todos puedan interactuar con el equipo, el deporte y todo lo que eso incluye”, señalaron antes de compartir los lineamientos.

“Si seguimos nuestro código, todos podemos contribuir a la positividad y darle la bienvenida a la comunidad a nuevos fanáticos del BWT Alpine F1 Team. Trabajemos juntos para convertir de nuestra comunidad un lugar divertido y disfrutable para todos”, completaron.