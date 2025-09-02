Alpine y un pedido para frenar el hostigamiento a Pierre Gasly, tras lo sucedido con Franco Colapinto en Países Bajos

Franco Colapinto volvió a las pistas dejando una muy buena impresión sobre el monoplaza de Alpine, pese a que dar apenas por debajo de una posición del Top 10 para sumar unidades. Los fanáticos argentinos consideraron que el pilarense se vio perjudicado por su compañero, Pierre Gasly y el equipo por lo que inundaron las redes sociales con comentarios contra ellos.
“Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlos sumado. No había que esforzarse mucho”, señaló el piloto oriundo de Pilar apenas finalizada la carrera del Gran Premio de Países Bajos.
Los fans del argentino fueron en esa línea y, al igual que sucedió en otras oportunidades, apuntaron contra el francés por una obstrucción del 10 de Alpine al pilarense lo que le pudo haber permitido alcanzar a Esteban Ocon, e incluso poder sobrepasarlo y, a lo mejor quedar mejor posicionado entre los mejor diez.
Frente a dicho caso, la escudería francesa publicó un comunicado a modo de “recomendación” con su Código Comunitario y, de alguna manera, “frenar las críticas” para con Pierre. “Nuestra prioridad es proveer un espacio seguro e inclusivo donde todos puedan interactuar con el equipo, el deporte y todo lo que eso incluye”, señalaron antes de compartir los lineamientos.
“Si seguimos nuestro código, todos podemos contribuir a la positividad y darle la bienvenida a la comunidad a nuevos fanáticos del BWT Alpine F1 Team. Trabajemos juntos para convertir de nuestra comunidad un lugar divertido y disfrutable para todos”, completaron.
Los código comunitarios de Alpine a los fanáticos
- Respetar a los demás: se respetuoso de los otros fanáticos, los pilotos, los miembros del equipo y otros. Trata a todos con dignidad y respeto.
- Se consciente de tu lenguaje: no uses lenguaje o comportamiento discriminatorio, derogatorio, ofensivo o genere abuso contra los demás. Esto incluye profanidades.
- Interactúa con nosotros: queremos escuchar tus comentarios y posteros sobre todos los temas de discusión, pero no queremos ver a nuestra audiencia publicando spam, anuncios o contenido no relacionado.
- Protege tu privacidad y la de los demás: no compartas información personal o detalles de contacto sobre ti u otros. Respeta la privacidad de todos.
- Reporte de contenido: si ves algo que rompe estos lineamientos o es inapropiado, haz el favor de reportarlo.
Embed - BWT Alpine Formula One Team on Instagram: "We want all of our fans to have a fun and safe experience whilst interacting on our channels Our community code exists to do that. Swipe to check it out, no matter if you’re new or returning. For more, check out our Link in Bio "
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1
Tras una buena actuación, y confiado, la próxima carrera de Fórmula 1 será el primer fin de semana de septiembre en Italia, en el Gran Premio de Monza, un circuito a Franco Colapinto conoce bien y que le trae buenos recuerdos ya que es donde debutó en la máxima categoría en 2024.
Viernes 5 de septiembre
- Prácticas Libres 1: 10
- Prácticas Libres 2: 8:30
Sábado 6 de septiembre
- Prácticas Libres 3: 7:30
- Clasificación: 11
Domingo 7 de septiembre