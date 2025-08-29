El director deportivo de Alpine, Flavio Briatore, lanzó una determinante frase que podría definir el adiós de Franco Colapinto a la Fórmula 1. "No es lo que espero", aseguró al realizar un balance sobre la actualidad del piloto argentino que este jueves finalizó en novena posición durante la última práctica para el Gran Premio de Países Bajos.
“Quizás Colapinto tiene el mismo problema que Kimi (Antonelli) en Mercedes, tiene demasiada presión. Hay que tenerlo en cuenta, son seres humanos y son chicos”, analizó Briatore en un primer momento durante una entrevista para la señal oficial.
Ante la consulta de qué necesitaba ver en Colapinto para confirmarle un asiento la próxima temporada el italiano sorprendió al señalar: “Creo que ya lo he visto todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para este piloto, es muy difícil lidiar con este coche. Estos coches son muy, muy pesados y muy rápidos. Para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1"
"Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo importante es el resultado. Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto“, planteó sorprendiendo con su análisis, agregó.
En el mismo sentido, agregó: “Ya sabes, todo el mundo ve los resultados. Quizás, como dijimos antes, había demasiada presión sobre este piloto, sobre un piloto joven. Creo que lo que dije antes estaba bien, estaba bien que si el piloto va a un equipo pequeño, las expectativas no sean tan grandes. Cuando el piloto va a los grandes equipos, como Renault, Mercedes, etc., esperamos mucho más de él. Ejercemos mucha presión sobre el piloto y quizá eso también sea un error por nuestra parte”.
Franco Colapinto terminó 9° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1
El piloto argentino Franco Colapinto, tras la segunda práctica libre, terminó en el 9° lugar. Los pilotos vuelven a la acción tras el receso por las vacaciones de verano en Europa y saldrán al circuito de Zandvoort para disputar el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1.
El piloto de Alpine se mantuvo durante varias vueltas en la última posición, y si bien logró escalar dos lugares, se mantuvo en el fondo de la grilla. El argentino realizó un tiempo de 1:12.276 y quedó a poco menos de dos segundos del líder de la sesión, Lando Norris (1:10.278). Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, terminó décimo a 1.335 del británico.
“Estamos muy enfocados en el desarrollo del próximo año”, dijo el piloto de Alpine al recordar que cumplió un año en la Fórmula 1. Su salto a la máxima categoría del automovilismo mundial llegó de la mano de Williams Racing y, luego del traspaso, durante este 2025 se mantiene en la escudería francesa Alpine.
Fórmula 1: días y horarios de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos
Sábado 30 de agosto
Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 11.30 (Países Bajos)
Clasificación: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)
Domingo 31 de agosto
Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica