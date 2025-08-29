¿Adiós de Franco Colapinto a la Fórmula 1? La terminante frase de Flavio Briatore El director deportivo de Alpine se refirió al presente y futuro del piloto argentino en la escudería francesa, que en la última práctica para el Gran Premio de Países Bajos finalizó en novena posición. Por







Franco Colapinto junto a Flavio Briatore.

El director deportivo de Alpine, Flavio Briatore, lanzó una determinante frase que podría definir el adiós de Franco Colapinto a la Fórmula 1. "No es lo que espero", aseguró al realizar un balance sobre la actualidad del piloto argentino que este jueves finalizó en novena posición durante la última práctica para el Gran Premio de Países Bajos.

“Quizás Colapinto tiene el mismo problema que Kimi (Antonelli) en Mercedes, tiene demasiada presión. Hay que tenerlo en cuenta, son seres humanos y son chicos”, analizó Briatore en un primer momento durante una entrevista para la señal oficial.

Ante la consulta de qué necesitaba ver en Colapinto para confirmarle un asiento la próxima temporada el italiano sorprendió al señalar: “Creo que ya lo he visto todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para este piloto, es muy difícil lidiar con este coche. Estos coches son muy, muy pesados y muy rápidos. Para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1"

"Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo importante es el resultado. Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto“, planteó sorprendiendo con su análisis, agregó.

Embed Actualizo la fuente ya que Racing News no les es relevantepic.twitter.com/85ZMIIV5Da — Alpine Argentina F1 (@TeamAlpineArg) August 29, 2025 En el mismo sentido, agregó: “Ya sabes, todo el mundo ve los resultados. Quizás, como dijimos antes, había demasiada presión sobre este piloto, sobre un piloto joven. Creo que lo que dije antes estaba bien, estaba bien que si el piloto va a un equipo pequeño, las expectativas no sean tan grandes. Cuando el piloto va a los grandes equipos, como Renault, Mercedes, etc., esperamos mucho más de él. Ejercemos mucha presión sobre el piloto y quizá eso también sea un error por nuestra parte”.