Un año de Franco Colapinto en la Fórmula 1: de mayor a menor, pero con la ilusión intacta

El argentino hizo su primera presentación en la máxima categoría en Williams, donde, en sus primeras 9 carreras, tuvo destacadas actuaciones, pero sin lugar en la escudería inglesa se mudó a Alpine. ¿El regalo? Su mejor rendimiento en el equipo francés en el Gran Premio de Países Bajos.

Franco Colapinto debutó en la Fórmula 1 con Williams el 1 de septiembre de 2024 en el GP de Monza

Aunque parece que ya pasó una eternidad debido a las presiones de la categoría, hace tan solo un año que Franco Colapinto hacía su presentación en una carrera oficial de Fórmula 1 de la mano de Williams, devolviéndole así a los fanáticos de Argentina la ilusión de poder tener una representación argentina en la máxima categoría, después de 23 años.

Si bien su primera actuación la hizo en la práctica libre de Silverstone, el pilarense subió rápidamente para ocupar el lugar de estadounidense Logan Sargeant y su gran oportunidad llegó aquel 1° de septiembre en el Gran Premio de Monza, un circuito que conocía bien , donde no desentonó: largó en la decimoctava posición y tuvo una actuación muy prolija , con grandes momentos como el sobrepaso al francés Pierre Gasly, hoy su compañero de equipo, para redondear un enorme debut, apenas dos posiciones por debajo del top 10.

En su segunda presentación, llegaron los primeros puntos : en una gran carrera en el circuito callejero de Bakú , terminó octavo y sumó cuatro importantísimas unidades no solo para él, sino también para el equipo. Ya en la tercera carrera, terminó 11 en el Gran Premio de Singapur , y completó la que quizás fue su mejor actuación a pesar de no haber puntuado, tanto que recibió elogios del mexicano Sergio “Checo” Pérez, en ese momento todavía piloto de Red Bull.

En el Gran Premio de Austin , en Estados Unidos, Franco demostró su gran visión de estrategias y convenció al equipo de cambiar el plan de carrera para avanzar hasta la zona de puntos, confirmando su capacidad para combinar velocidad con inteligencia táctica.

“El equipo no quería largar con gomas duras y yo les dije 'dale, amigo, largamos 15° ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una gomita un poco más dura e ir un poquito más largo a ver qué pasa'. No querían y los convencí, así que capaz el año que viene si no tengo butaca me hago ingeniero de estrategia” , reconoció en su momento.

Posteriormente, sabiendo que no tenía el asiento para el año siguiente, ya que Williams había confirmado la llegada de Carlos Sainz, el pilarense sabía que tenía que seguir demostrando su potencial para poder estar en la Fórmula 1 en este 2025.

Dentro de las pistas tuvo destacadas actuaciones: le supo pelear de igual a igual nada más ni nada menos que al campeón del mundo Lewis Hamilton, y hasta tuvo un espectacular sobrepaso al español, Fernando Alonso, que terminó siendo premiado como el mejor del año, en una votación llevada a cabo en el sitio web oficial de la F1.

Embed EN SU AÑO DE DEBUT EN LA #F1... ¡FRANCO COLAPINTO SE QUEDÓ CON EL MEJOR ADELANTAMIENTO DEL AÑO!



El público votó su maniobra sobre Fernando Alonso en el #USGP y el argentino fue premiadopic.twitter.com/pVzCb4q6ao — SportsCenter (@SC_ESPN) January 1, 2025

El furor 2.0 de Colapinto en la Fórmula 1

Desde su arribo a la Fórmula 1, Franco Colapinto no solo causó sensación dentro de las pistas, sino también fuera de ellas. Los hinchas argentinos empezaron a inundar las redes sociales con apoyo y felicidad de volver a tener una representación argentina en la máxima categoría después de 23 años con Gastón Mazzacane.

Las interacciones tanto en sus redes como en las Williams hicieron sus despejes, al punto tal que hasta las propias cuentas de la F1 se subieron a ese tren: por primera vez hicieron publicaciones en español, algo que no había sucedido hasta el momento por más que en los últimos años había grandes representaciones de habla hispana, como los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz o el mexicano, Sergio “Checo” Pérez.

Incluso, durante el fin de semana de Singapur la F1, que le llegó a dedicar ocho posteos en X hasta mostrando un sobrepaso a un rezagado como Pierre Gasly (Alpine). Ese video y otro de la radio post carrera fueron de los más "likeados", con más de 20 mil "me gusta" en promedio, solo por detrás de los que le dedicaron a Daniel Ricciardo, quien podría haber participado por última vez de un gran premio.

En ese moood, el propio Alpine se subió al furor cuando el argentino se equivocó de box y fue al del equipo francés: publicó la foto del coche pasando por el lugar y escribieron “vamos Franco” junto a la bandera argentina. ¿Ese habrá sido una señal del destino que hoy vive Franco?

alpine williams.jpg

Colapinto en la Fórmula 1: de mayor a menor en las pistas

Franco Colapinto debutó en un circuito que conocía bien y eso le jugó a favor, pero con el correr de las fechas le tocó “bailar” con las más difíciles, ya que salió a pistas que no conocía.

En Brasil, con grandes expectativas por estar en Sudamérica, fue, quizás, su peor actuación: en condiciones complejas, sufrió un duro accidente en la vuelta 32 al perder el control de su auto, impactó contra una de las protecciones y no logró terminar la carrera. Luego en Gran Premio de Las Vegas tuvo otro grave accidente en la qualy. Sin embargo, pudo salir a pista y quedó en el puesto 14.

Ya en las últimas dos jornadas quedaron para el olvido: en Qatar fue su segundo abandono por el toque de Nico Hulkenberg con Esteban Ocon, quien se llevó puesto al argentino, mientras que en el Gran Premio de Abu Dhabi, Oscar Piastri lo chocó de atrás, le causó una pinchadura y empeoró los problemas en su monoplaza. Si bien llegó hasta la vuelta 28, tuvo que abandonar.

Colapinto y su llegada a Alpine: primer semestre para el olvido, pero con la ilusión de repuntar

Después de varias idas y vueltas, se confirmó que finalmente Franco Colapinto iba a seguir en la Fórmula 1 en Alpine, aunque primero como piloto de reserva, y tal como sucedió en Williams logró adueñarse de la butaca por las malas actuaciones de Jack Doohan en sus primeras carreras.

De igual modo, las presentaciones del argentino tampoco fueron las esperadas, más allá que en números no se encuentra tan atrás de su compañero Pierre Gasly. En sus primeras actuaciones con el equipo francés no pudo terminar entre los primeros 10 y se convirtió, hasta el momento, es el único piloto de la parrilla que no logró sumar puntos y marcha último en la tabla de conductores, algo diferente a lo que sucedió cuando se subió a la monoplaza inglesa.

Alpine equipo Franco Colapinto

En cuanto a esos números, mucho se habló de su continuidad en el equipo de Francia, incluso se llegó a rumorear que hubo contactos con Valtteri Bottas, quien finalmente confirmó que en el 2026 estará junto a Checo Pérez en Cadillac. Sin embargo, sigue en duda su estadía de la escudería gala ya que previa a lo que fue el regreso de la Fórmula 1 tras el receso de verano, Flavio Briatore director deportivo de Alpine, lanzó una determinante frase que puso en duda la continuidad del joven piloto de 23 años.

“No es lo que espero”, aseguró sobre un balance de las actuaciones del piloto argentino y reflexionó: “Quizás Colapinto tiene el mismo problema que Kimi (Antonelli) en Mercedes, tiene demasiada presión. Hay que tenerlo en cuenta, son seres humanos y son chicos”.

En ese sentido fue letal: “Creo que ya lo he visto todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para este piloto, es muy difícil lidiar con este coche. Estos coches son muy, muy pesados y muy rápidos. Para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1”.

Sin embargo, en el Gran Premio de Países Bajos, con estos dichos en su contra y una carrera donde no logró tener gran ayuda de su equipo, Franco logró hacer una gran carrera quedando 11°, a tan solo una posición del top 10 para sumar unidades y muy por encima de su compañero, quien finalizó 17°.

Colapinto en Alpine: el semestre que definirá su futuro, pero que corre con ventaja

Pese a haber quedado en la mira por parte de la prensa internacional por los choques, abandonos y no haber sumado puntos en lo que va del año, Franco Colapinto se muestra confiado por su continuidad en el 2026.

Colapinto en Hungría Alpine

“Desde el inicio de la temporada, he estado trabajando duro para hacer el mejor progreso posible en 2026 y tratar de entender el coche y dónde podemos mejorar” señaló y reconoció estar “muy contento con el progreso en el coche y sigo trabajando muy duro para hacer una buena evolución en 2026”.

El pilarense disputó el primer semestre en un auto al que le costó amoldarse, pero también en circuitos con casi nulos conocimientos. Ahora el piloto de 23 años volverá al ruedo donde corre con ventaja: ya sabe lo que es correr en los 9 circuitos restantes (el único que no había corrido fue en Países Bajos).

“Va a ser un poco más fácil entrar a estas carreras conociendo las pistas. Espero que entrar en las carreras que ya hice el año pasado me traiga confianza con el coche y espero que me traiga lo que me está faltando un poco este año”, aseguró el argentino en referencia a su rendimiento desde que debutó en Alpine.