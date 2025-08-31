Video: impresionante choque entre Leclerc y Antonelli en el Gran Premio de Países Bajos El monegasco estaba luchando la posición con el italiano, pero sin espacio en la curva, el piloto de Mercedes tocó al de Ferrari, quien se despistó y quedó afuera de la carrera. Pésimo día para el equipo italiano, ya que Lewis Hamilton también abandonó. Por







En la vuelta 53, Antonelli y Leclerc chocaron y el piloto de Ferrari quedó fuera de carrera

En una carrera donde todo era estrategias para, Charles Leclerc hizo dos maniobras donde la segunda le costó la carrera en el Gran Premio de Países Bajos: tuvo un impresionante choque con Kimi Antonelli y el monegasco debió abandonar.

En la vuelta 54 en Zandvoort, el monegasco recibió un toque en la curva 3, cuando el piloto de Mercedes intentó adelantar al su par de Ferrari, lo que provocó que Leclerc chocara contra el muro y abandonara, activando el coche de seguridad.

El monoplaza del italiano apenas sufrió la pérdida del neumático, pero con el ingreso del safety car logró llegar a boxes y que los ingenieros le reacomodaran el auto. De igual modo, la maniobra de maniobra de Antonelli fue considerada temeraria y fue sancionado con 10 segundos.

La anterior maniobra de Leclerc también había sido con otra Mercedes, esa vez, frente a George Russell, donde tuvo una impresionante pasada y lo terminó sobrepasando demostrando que estaba dispuesto a no perder puntos por la pelea del campeonato.

La mala jornada de Ferrari en el Gran Premio de Países Bajos Ferrari cerró un Gran Premio en Países Bajos para el olvido ya que sufrió el abandono de Lewis Hamilton al inicio de la carrera tras otro choque.

En la vuelta 25, el heptacampeón no pudo controlar su monoplaza al entrar a la curva 3 y terminó impactando contra los muros de contención, perdiendo por completo la dirección de su neumático delantero derecho.