Tras las críticas, Flavio Briatore habló del futuro de Franco Colapinto en Fórmula 1: "Nos quedan 10 carreras..." El director deportivo de Alpine se refirió nuevamente al piloto argentino, luego de no superar la Q1 en la clasificación para el Gran Premio de Países Bajos. Por







Flavio Briatore junto a Franco Colpainto.

Flavio Briatore, líder de la escudería francesa Alpine, volvió a hablar acerca del futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1. "Aun no hemos decidido nada" señaló sobre la temporada 2026, luego de que el piloto argentino no pueda superar por milésimas la Q1 en la clasificación para el Gran Premio de Países Bajos y deba partir en la posición 16º en la carrera del domingo.

“Con Franco, para el año que viene, aún no hemos decidido nada, todo está abierto. Todavía nos quedan 10 carreras para decidir”, comunicó Briatore en una entrevista al canal Canal+ de la televisión francesa sobre el destino del pilarense en el equipo de Enstone para 2026. Sin embargo, con esa expresión dejó en claro que Colapinto seguirá hasta el final del calendario.

Al hacer un balance sobre el difícil momento de la escudería, Briatore reconoció que "el rendimiento de este año es terrible". "Creo que cometimos un error al centrar todos nuestros esfuerzos en el coche de 2026. Pensábamos que el coche de 2025 era más competitivo. Todos los demás mejoraron. Pero no olvidemos que en un segundo hay 15 autos y nosotros estábamos ahí, pero ya no”, lamento al compararse con sus competidores.

briatore Flavio Briatore puso en duda la continuidad de Franco Colpainto en Alpine para 2026. En este marco, no confirmó la continuidad de Colpainto en Alpine para la próxima temporada pero sí aclaró que busca extender la permanencia de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. “Estamos negociando con él para prolongar el contrato. Esa es la piedra angular sobre la que debemos basarnos. Estamos muy contentos con Pierre. No se ve en los resultados, pero ha hecho una gran temporada con el coche que tiene”, concluyó Briatore.

