30 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Tras las críticas, Flavio Briatore habló del futuro de Franco Colapinto en Fórmula 1: "Nos quedan 10 carreras..."

El director deportivo de Alpine se refirió nuevamente al piloto argentino, luego de no superar la Q1 en la clasificación para el Gran Premio de Países Bajos.

Por
Flavio Briatore junto a Franco Colpainto. 

Flavio Briatore junto a Franco Colpainto. 

Franco Colapinto, enojado por su 16° lugar.
Te puede interesar:

Colapinto y su bronca tras la clasificación del Gran Premio de Países Bajos: "Me taparon...."

Con Franco, para el año que viene, aún no hemos decidido nada, todo está abierto. Todavía nos quedan 10 carreras para decidir”, comunicó Briatore en una entrevista al canal Canal+ de la televisión francesa sobre el destino del pilarense en el equipo de Enstone para 2026. Sin embargo, con esa expresión dejó en claro que Colapinto seguirá hasta el final del calendario.

Al hacer un balance sobre el difícil momento de la escudería, Briatore reconoció que "el rendimiento de este año es terrible". "Creo que cometimos un error al centrar todos nuestros esfuerzos en el coche de 2026. Pensábamos que el coche de 2025 era más competitivo. Todos los demás mejoraron. Pero no olvidemos que en un segundo hay 15 autos y nosotros estábamos ahí, pero ya no”, lamento al compararse con sus competidores.

briatore
Flavio Briatore puso en duda la continuidad de Franco Colpainto en Alpine para 2026.

Flavio Briatore puso en duda la continuidad de Franco Colpainto en Alpine para 2026.

En este marco, no confirmó la continuidad de Colpainto en Alpine para la próxima temporada pero sí aclaró que busca extender la permanencia de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. “Estamos negociando con él para prolongar el contrato. Esa es la piedra angular sobre la que debemos basarnos. Estamos muy contentos con Pierre. No se ve en los resultados, pero ha hecho una gran temporada con el coche que tiene”, concluyó Briatore.

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos

Domingo 31 de agosto

Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina)

Televisación: Disney+ -en vivo- y Fox Sports -a las 17 en diferido-.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Colapinto ya piensa en la clasificación de las 10.

Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

El argentino volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos.

Vuelve la Fórmula 1: el semestre que definirá el futuro de Colapinto

Franco Colapinto afronta las prácticas libres en Países Bajos.

Gran actuación de Colapinto en Países Bajos: quedó 9° en la segunda práctica libre

El bonaerense no tiene asegurada su plaza en 2026.

La Fórmula 1 actualizó la lista de pilotos para el 2026: ¿y Colapinto?

crisis en alpine: otra baja clave en la escuderia, a dias del regreso de la f1

Crisis en Alpine: otra baja clave en la escudería, a días del regreso de la F1

Cadillac anunció que Valteri Bottas y Checo Pérez serán los pilotos para la F1 en 2026

Atento Colapinto: Cadillac anunció oficialmente los pilotos para la Formula 1 en 2026

Rating Cero

La influencer tranquilizó a sus seguidores luego del siniestro vial.

La"Tana" de Gran Hermano sufrió un tremendo accidente con su moto: cómo se encuentra

La activista saludó a la exmandataria que salió al balcón de su departamente en Constitución.

"La Cuerpo" organizó una caravana LGTBI a la casa de Cristina y la expresidenta salió a saludar

De qué se trata esta imperdible serie de suspenso disponible en Netflix.
play

Está en Netflix, es un atrapante thriller político y tenés que verlo si te gustó Rehén

El cliente es una película de 1994 con una super trama llena de intriga y suspenso que ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

De qué se trata El cliente, la película cargada de suspenso que es de lo mejor de Netflix

El formato breve y contundente convirtió a esta producción en una de las series de Netflix más comentadas desde su estreno.
play

Tiene 3 capítulos, está en Netflix y tiene como protagonista a Ester Expósito

Taylor Swift y Travis Kelce se casan: Conocé las últimas noticias

Se casa Taylor Swift: cómo se conocieron con Travis Kelce y cuál es la canción que le dedicó

últimas noticias

La influencer tranquilizó a sus seguidores luego del siniestro vial.

La"Tana" de Gran Hermano sufrió un tremendo accidente con su moto: cómo se encuentra

Hace 10 minutos
Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Francos negó que el alguien del Gobierno esté detrás de la filtración de los audios de Karina Milei y volvió a hablar de "operación política"

Hace 12 minutos
San Lorenzo y Huracán no se sacaron ventajas en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo y Huracán empataron 0-0 en un clásico caliente en el Nuevo Gasómetro

Hace 23 minutos
La activista saludó a la exmandataria que salió al balcón de su departamente en Constitución.

"La Cuerpo" organizó una caravana LGTBI a la casa de Cristina y la expresidenta salió a saludar

Hace 25 minutos
Famosos y outsiders: todos pueden ser candidatos.

Elecciones 2025: cuál es la estrategia detrás de la construcción de los candidatos políticos

Hace 55 minutos