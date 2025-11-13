13 de noviembre de 2025 Inicio
Allanaron la casa de un jugador de Unión por tenencia de material de abuso sexual infantil

El procedimiento se llevó a cabo en la vivienda de Cristian Tarragona en Santa Fe. El delantero se encontraba en el lugar, antes de partir al entrenamiento del Tatengue.

Se secuestraron dispositivos y  elementos de interés para la causa Escudos por la Infancia.

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron a cabo un allanamiento junto a efectivos de la sección Trata de Personas en la casa de un jugador de Unión de Santa Fe, en el marco de una investigación por tenencia de material de abuso sexual infantil.

El procedimiento se realizó durante la mañana de este jueves en la casa de Cristian Tarragona, ubicada en la Manzana 7 de Alto Verde, en la capital de la provincia, donde el delantero del Tatengue vive junto a sus familiares.

La investigación se realiza en medio del operativo internacional contra la trata de personas denominada Escudo Infantil, que investiga las redes dedicadas a la explotación y difusión de material de abuso sexual de menores.

Al mismo tiempo, se detalló que hubo otros procedimientos simultáneos en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, como en Villa Constitución.

Según informó Uno de Santa Fe, el futbolista estaba preparándose para dirigirse al entrenamiento del conjunto santafecino cuando llegaron los agentes policiales a su casa, ubicada frente a una plaza y tiene varios departamentos en su parte posterior. La vivienda fue allanada durante varias horas por parte de los equipos de investigación.

Al mismo tiempo, fuentes de la investigación sostuvieron que “no está identificada la persona del grupo” implicada en la investigación.

Allanamientos en Santa Fe en una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil

Por el momento, no se registraron detenidos y las actuaciones fueron notificadas al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que interviene en la causa bajo reserva debido a la magnitud del dispositivo internacional.

Rolando Galfrascoli, director de Investigaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, explicó que la investigación “se enmarca en un programa internacional que tiene que ver con el combate al delito de la pornografía infantil: Escudo Protector”.

El funcionario indicó que se llevaron a cabo dos allanamientos, uno en Villa Constitución y otro en Alto Verde, y que en ambos se secuestró material que puede ser valioso para la investigación, así como elementos informáticos que serán peritados. La causa está a cargo de los fiscales Ignacio Suasnabar y Matías Broggi.

“No podemos decir más nada en los dos. Se han realizado secuestros de material que puede ser valioso para la investigación”, indicó sobre el caso y aseguró que “cuando esa conexión de Internet tiene que ver con este tipo de delito, hay una red a nivel nacional e internacional que así lo establece”. La investigación podría extenderse a otros involucrados en el domicilio de Tarragona.

