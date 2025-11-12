12 de noviembre de 2025 Inicio
Leandro Paredes respaldó a Claudio Úbeda como técnico de Boca: "Nos pide algo parecido a Scaloni"

En las últimas semanas, el "Sifón" pasó de ser un técnico interno a convertirse en el principal candidato para dirigir a Boca en la Copa Libertadores del año que viene.

Leandro Paredes comparó a Claudio Úbeda con el técnico de la selección argentina Lionel Scaloni.

Leandro Paredes, capitán de Boca y máxima figura del torneo local, no solo respaldó la continuidad de Claudio Úbeda al frente del equipo Xeneize, en reemplazo de Miguel Ángel Russo. Además, lo comparó con el director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni.

Paredes, sobre la llegada de Dybala a Boca: "Con la ilusión intacta"

"Está llevando un grupo adelante, un grupo de personas también, porque es muy cercano al jugador. Tenemos una relación parecida a la de Lionel, y ojalá los resultados sean parecidos a los que tuvimos en la Selección", dijo Paredes este miércoles, a la salida de un entrenamiento abierto a la prensa en el predio que Boca posee en la localidad bonaerense de Ezeiza.

Después de que Russo falleciera el pasado 9 de octubre, Úbeda ocupó su lugar en el banco Xeneize ya que era su asistente técnico. Además, el "Sifón" tiene una considerable trayectoria al mando de equipos de primer nivel, tanto en Argentina, como en Chile, desde que se retiró como jugador en el año 2007. Por lo que, después de que el club de La Ribera ganara de manera más que contundente el último superclásico frente a River, ahora el ex defensor central se candidateó fuerte para ponerse el buzo de DT de Boca. Además, nada menos que Paredes, capitán y máximo referente del vestuario, lo respaldó en el cargo.

"Es algo muy parecido a lo que nos pide Lionel en la Selección, porque nos pide que juguemos, que seamos nosotros y, a la hora de perder la pelota, ponerse el overol y trabajar, recuperar", sostuvo Paredes.

En las últimas semanas, Úbeda pasó de ser un técnico interno a convertirse en el principal candidato para dirigir a Boca en la Copa Libertadores del año que viene. No solo lo acompañan los últimos buenos resultados y el rendimiento del equipo. Ahora, sumó el apoyo del capitán Paredes.

