Fórmula 1: sospechas de espionaje en Alpine, tras el ingreso de dos desconocidos en su fábrica Dos individuos ingresaron por la noche a la sede de la escudería en Francia y forzaron varias puertas de oficinas ligadas a directivos del equipo al que pertenece Franco Colapinto. Por







La sede de Alpine, se ubica en Francia.

Dos intrusos se infiltraron en la fábrica de la escudería de Fórmula 1 Alpine este lunes por la noche, en la localidad francesa de Viry-Châtillon, en el departamento de Essonne, y estalló el escándalo en el equipo de Franco Colapinto, ya que hay sospechas de espionaje.

El diario francés Le Parisien alertó por una violación a la seguridad de las oficinas de la escudería francesa, en un año con resultados deportivos magros, que pone en jaque la preservación de información sensible. Horas después de que Pierre Gasly obtuviera un valioso punto en el Gran Premio de Brasil, con un décimo lugar, la polémica estalló fuera del circuito.

La información del medio local confirmó que los individuos rompieron una ventana del hall de entrada y lograron acceder al edificio, pero lo llamativo es que no robaron nada, sino que subieron directamente a las oficinas de dirección en la planta superior, donde trabajan los ejecutivos y responsables de la escudería.

Pierre Gasly y Franco Colapinto Pierre Gasly y Franco Colapinto serán los pilotos titulares para 2026. Alpine Esto incrementa las dudas en torno al ilícito y se comienzan a estudiar todas las demás hipótesis, que alcanzan hasta la posibilidad de un “espionaje industrial”. Aunque las fuentes policiales confirmaron que el hecho, que duró "quizás cinco minutos", no dejó daños materiales ni víctimas.

Alpine suspendió los avances de su monoplaza en este año para enfocarse en el desarrollo del nuevo motor Mercedes, que dejará atrás al irregular Renault de este año que logró muy malos resultados.