Fórmula 1: sospechas de espionaje en Alpine, tras el ingreso de dos desconocidos en su fábrica

Dos individuos ingresaron por la noche a la sede de la escudería en Francia y forzaron varias puertas de oficinas ligadas a directivos del equipo al que pertenece Franco Colapinto.

La sede de Alpine

La sede de Alpine, se ubica en Francia.

Dos intrusos se infiltraron en la fábrica de la escudería de Fórmula 1 Alpine este lunes por la noche, en la localidad francesa de Viry-Châtillon, en el departamento de Essonne, y estalló el escándalo en el equipo de Franco Colapinto, ya que hay sospechas de espionaje.

El pilarense fue confirmado como piloto para 2026.
Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1

La información del medio local confirmó que los individuos rompieron una ventana del hall de entrada y lograron acceder al edificio, pero lo llamativo es que no robaron nada, sino que subieron directamente a las oficinas de dirección en la planta superior, donde trabajan los ejecutivos y responsables de la escudería.

Pierre Gasly y Franco Colapinto
Pierre Gasly y Franco Colapinto serán los pilotos titulares para 2026.

Pierre Gasly y Franco Colapinto serán los pilotos titulares para 2026.

Esto incrementa las dudas en torno al ilícito y se comienzan a estudiar todas las demás hipótesis, que alcanzan hasta la posibilidad de un “espionaje industrial”. Aunque las fuentes policiales confirmaron que el hecho, que duró "quizás cinco minutos", no dejó daños materiales ni víctimas.

Alpine suspendió los avances de su monoplaza en este año para enfocarse en el desarrollo del nuevo motor Mercedes, que dejará atrás al irregular Renault de este año que logró muy malos resultados.

La División de Delitos Territoriales (DCT) se hizo cargo del caso que sacude internamente a la F1 y los investigadores forenses ya trabajan en el lugar para determinar qué buscaban los intrusos: no hay detenidos y todas las hipótesis están abiertas. Hasta el momento, Alpine evitó hacer declaraciones en sus redes oficiales.

