Jorge Macri anunció que la Ciudad de Buenos Aires lanza un bono por u$s600 millones

El Ejecutivo porteño sale a los mercados a buscar financiamiento con el objetivo de rollear vencimientos y conseguir fondos para obras públicas.

Desde que somos gobierno tenemos menos de un mes de deuda

"Desde que somos gobierno tenemos menos de un mes de deuda, los bonos de la Ciudad son muy confiables", aseguró Jorge Macri.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anticipó este jueves que la próxima semana el Ejecutivo porteño emitirá bonos por unos u$s600 millones con la idea de pagar vencimientos y conseguir fondos para obras públicas.

El anuncio fue realizado durante su exposición en la 31° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), en el Centro de Convenciones Buenos Aires. Allí, el mandatario aseguró que "la deuda de la Ciudad es muy buscada y rankea como la mejor de las empresas privadas". Según precisó, el objetivo es, en principio, obtener unos u$s200 millones para rollear vencimientos y otros u$s400 millones para obras.

Macri expresó que su gobierno "envió un presupuesto equilibrado sin déficit , con el menor nivel de endeudamiento". "Desde que somos gobierno tenemos menos de un mes de deuda. A los que le interesen los bonos de la Ciudad de Buenos Aires que son muy confiables, hoy estamos saliendo al mercado", indicó.

"Acabamos de anunciar que el martes que viene volvemos al mercado", anticipó el jefe de Gobierno porteño, quien planteó que "para la Argentina es fundamental tener un presupuesto".

El anuncio se llevó a cabo en momentos en que el Gobierno nacional también analiza un retorno a los mercados voluntarios de deuda con la idea de rollear unos u$s4.800 millones que vencen en enero. A eso se suman también un incremento de colocaciones de Obligaciones Negociables de empresas.

La alocución del mandatario porteño fue fuera del horario previsto, originalmente a las 9:30. El ministro de Economía, Luis Caputo, el orador previo, se pasó de su tiempo con una exposición de 47 minutos, por lo que Macri debió irse para atender otro compromiso de su agenda y recién pudo regresar pasado el mediodía.

