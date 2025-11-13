El ejercicio sencillo y de pocos minutos que recomienda la entrenadora de Anne Hathway para tener el core durísimo

No hace falta ir al gimnasio ni se requieren accesorios para realizarlos. Conocé el paso a paso.

Al trabajar con su imagen, los actores suelen darle mucha importancia a la actividad y el bienestar físico. En ocasiones incluso deben someterse a entrenamientos exigentes porque una interpretación les demanda un cambio físico. Otros llevan adelante rutinas de ejercicios muy simples de realizar en casa.

En el mundo del fitness de celebridades, pocos nombres resuenan con tanta autoridad como el de Monique Eastwood. Reconocida por trabajar con estrellas de Hollywood como es el caso de Anne Hathaway . Eastwood compartió un método simple, pero increíblemente efectivo, para fortalecer la zona central del cuerpo, conocida como el core.

Se trata de un desafío de resistencia que no requiere equipos ni accesorios, y lleva solo tres minutos minutos . Resulta ideal para cualquiera que busque mejorar su estabilidad, postura y fuerza central.

Este ejercicio se inicia en la posición de plancha alta, o "plank" con brazos extendidos. Es fundamental asegurar que tu cuerpo forme una línea recta desde la cabeza hasta los talones, para asegurar que la fuerza la haga el abdomen.

Punto de partida: En el suelo, colocar las manos justo debajo de los hombros, los brazos completamente estirados y los pies separados a la altura de las caderas. El abdomen debe estar fuertemente contraído y los glúteos activos para evitar que la cadera caiga o se eleve en exceso.

Toques laterales controlados: Desde la plancha alta, inhalar y, al exhalar, llevar el pie derecho lentamente hacia un lado. El movimiento debe ser lento y controlado; la clave es mantener la cadera lo más quieta posible, resistiendo la rotación o el bamboleo. Regresar el pie derecho a la posición inicial y repetir el mismo movimiento con el pie izquierdo.

Cruce y flexión de rodillas: Después de completar el toque lateral y volver a la plancha base, es momento de la fase dinámica más desafiante. Cruzar el pie derecho por encima del tobillo izquierdo, apoyando el talón derecho sobre el izquierdo. Una vez en esta posición, flexionar ambas rodillas ligeramente y empujar el cuerpo hacia atrás, usando la fuerza de brazos y hombros. La sensación debe ser como un pequeño estiramiento de la parte superior, mientras el core se mantiene firme y la espalda recta.

Repetición de la secuencia: Volver a extender las rodillas y regresar a la posición de plancha alta. Esta secuencia completa (toque lateral, cruce y flexión) es una repetición para un lado.

La recomendación de es realizar 10 repeticiones de este ciclo completo antes de cambiar el cruce al lado opuesto e iniciar la serie con el pie izquierdo.