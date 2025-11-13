13 de noviembre de 2025 Inicio
Otro escándalo en Capital Humano: denuncian que existe un desarmadero ilegal en el galpón de Villa Martelli

Los empleados de la zona señalaron que se trata del mismo lugar donde el Gobierno guardaba los alimentos que debían ser entregados a los comedores. Aseguran que desmantelan vehículos oficiales propiedad del Estado.

Se conoció una nueva denuncia contra el Ministerio de Capital Humano, que involucra el mismo galpón donde el Gobierno retuvo los alimentos para comedores: ahora, aseguran que funciona un desarmadero de autos oficiales propiedad del Estado. En C5N, Gustavo “Gato” Sylvestre y Ariel Zack presentaron la acusación realizada por los mismos empleados de la zona del galpón de Villa Martelli, en la localidad de Florida.

El Gobierno busca apoyos legislativos: Adorni y Santilli se reunieron con el gobernador Saénz

“El fiscal federal Federico Iuspa impulsó la acción penal, es decir, solicitó pruebas para que se empiece a investigar este desarmadero a cielo abierto que tiene el Ministerio de Capital en este predio de Florida”, informó Zack en Minuto Uno por C5N.

El hombre encargado del área de patrimonio es Juan Carleso, quien deberá responder a los requerimientos de la Justicia. “Efectivamente en el lugar funciona o funcionó un taller de autos oficiales. A tres personas que trabajaban como administrativos, también le pedía que hagan de talleristas y con buena voluntad lo hacía. Pero las autoridades convirtieron a este lugar en un cementerio de autos”, agregó Zack.

Según se detalló, se trata de autos de distintas áreas que dependen del Ministerio de Capital Humano. El caso quedó a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Por su parte, Sylvestre aseguró que “esos autos deberían estar con fajas, pero la mayoría están si ellos. Le sacan el capot, las ruedas. E fiscal que entiende la causa activó la investigación, ya le ha dado curso y ahora se apresta a tomar testimonios. Siguen llegando testimonios”, adelantó en Radio 10 en dúplex con Mañanas Argentinas por C5N.

“La denuncia original es de laburantes del lugar que dice que era un taller para reparar autos, pero ahora es para hacer un negocio. Además, es patrimonio del Estado. Le están dando el curso para investigar todo esto”, indicó.

Por último, el periodista señaló que se deberá realizar una investigación para “ver dónde se está haciendo el negocio porque las autopartes cuestan mucho porque muchas son importadas”. “Esperemos que la Justicia rápidamente actúe”, solicitó.

Causa comedores: un fiscal ordenó a investigar a Sandra Pettovello por malversación de fondos

El pasado mes de abril, el fiscal federal Franco Picardi consideró que debe investigarse a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello por irregularidades que habrían sido cometidas en un proceso licitatorio de una compra de alimentos y una transferencia de $14 mil millones a un organismo internacional.

El requerimiento consigna “Condiciones personales de la persona imputada: La denuncia está dirigida a la titular del Ministerio de Capital Humano de la Nación, Lic. Sandra Pettovello, sin perjuicio de lo que surja con el devenir de la investigación en cuanto a las responsabilidades y las personas que resulten involucradas”.

Al pedir que se inicie la investigación, el fiscal consideró que debe requerirse a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación “que tenga a bien remitir toda la normativa aplicable a la resolución RESOL-2024-30-APNMCH de fecha 8 de febrero de 2024, mediante la cual el Ministerio de Capital Humano ordenó transferir al PNUD pesos catorce mil millones ($14.000.000.000) en el marco del proyecto “Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre - PNUD ARG/20/004”.

