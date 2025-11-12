12 de noviembre de 2025 Inicio
Fuerte comunicado del plantel de San Lorenzo contra la dirigencia: "La situación actual es insostenible"

Todos los jugadores del Ciclón compartieron en sus redes sociales el mismo mensaje, que deja en evidencia que la crisis institucional está lejos de tener una solución. “No se trata de una cuestión económica, sino de respeto y dignidad”, remarcaron.

Los jugadores aseguran que desde agosto no cobran sus sueldos

Los jugadores aseguran que desde agosto no cobran sus sueldos, entre otras cuestiones.

Pese a la reciente victoria, la situación institucional de San Lorenzo no tiene fin y los jugadores no se quedaron callados y expresaron su malestar por el momento crítico y apuntaron contra la dirigencia. “No hay respuesta”, acusaron.

Di María quiere escapar ante la marca de Elías Báez, de San Lorenzo.
De manera conjunta y a través de las redes sociales, todos los futbolistas de primera división emitieron un comunicado donde, entre otras cuestiones, denuncian que desde el mes de agosto que cobran sus sueldos y hasta remarcaron “la falta de agua caliente y de comida”.

Queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde comienzo de la temporada. Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”, señalaron.

En ese detalle, señalaron las “otras dificultades” que padecen a diario como “la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia”, a pesar de “las reiteradas promesas de solución que nunca cumplieron”.

San Lorenzo comunicado jugadores

En esa línea, remarcaron que durante este tiempo han sido “pacientes, responsables y respetuosos” y, ante las dificultades, continúan entrenando y presentando al club “con el mayor compromiso posible, priorizando siempre los colores, la institución y su gente” y agregaron: “No se trata solo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece. La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria”.

Por último, solicitaron la rápida acción de la dirigencia con “responsabilidad” y aseguraron que no buscan el conflicto sino “una respuesta concreta y justa que nos permita desarrollar nuestra profesión en condiciones acordes al compromiso que siempre hemos demostrado”.

Pese a este enojo que quedó plasmado en las redes sociales, los jugadores se presentaron a entrenar con total normalidad este miércoles, pensando en lo que será la próxima fecha.

Cuándo vuelve a jugar San Lorenzo por el Torneo Clausura

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los días y horarios de cómo se llevará a cabo la 16° y última fecha del Torneo Clausura, que definirá la clasificación a los octavos de final, los descensos y la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana.

El Ciclón marcha quinto en la Zona B, con 23 puntos, a 2 de Vélez (cuarto) y 2 unidades por encima de River (el sexto). En la última fecha, recibirá a Sarmiento de Junín, este sábado a las 19.15.

Por otra parte, en la Tabla Anual, están séptimos, con 50 unidades, en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

