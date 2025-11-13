13 de noviembre de 2025 Inicio
La novedad de Atlético de Madrid que cambia los planes de Barcelona de incorporar a Julián Álvarez

El Barça estaba dispuesto a hacer una fuerte oferta por el argentino en el mercado de pases, pero los recientes cambios en el Colchonero podrían significar un blindaje total para La Araña.

Se lamenta el Barcelona: Atlético de Madrid buscaría blindar a la Araña.

Se lamenta el Barcelona: Atlético de Madrid buscaría blindar a la Araña.

  • Apollo Sports Capital es el nuevo dueño del Atlético de Madrid tras una operación de 1.300 millones de euros.
  • El grupo inversor anunció que su intención es retener al capital humano.
  • Según medios Sport y Mundo Deportivo, esto significaría un blindaje total para Julián Álvarez y una renovación millonaria.
  • La noticia complica los planes del Barcelona, que pretendía hacer una oferta por él en el próximo mercado de pases.

Julián Álvarez es la figura indiscutida del Atlético de Madrid que dirige Diego "Cholo" Simeone y los grandes de Europa lo saben. Barcelona estaba dispuesto a jugar fuerte en el próximo mercado de pases para quedarse con el delantero, pero una novedad cambia sus planes.

Para Laporta, la presencia de Messi en el Camp Nou fue un arrebato simpático.
El enojo de Joan Laporta tras la visita de Lionel Messi al estadio de Barcelona

El club madrileño anunció que Apollo Sports Capital pasó a ser su accionista mayoritario tras una inversión que rondó los 1.300 millones de euros, lo que en la práctica lo convierte en el dueño del Colchonero. Desde el Barça entienden que, con este cambio, comprar a "La Araña" será prácticamente imposible.

La llegada de Apollo implica una nueva era y un cambio de paradigma para el Atlético de Madrid, que ahora buscará proteger a sus talentos ante otros grandes de España y Europa. Según medios especializados como Sport o Mundo Deportivo, esto significa un blindaje total para el ex River.

Julián Álvarez

Los nuevos dueños ya dejaron claro que sus primeros pasos dentro del club serán retener al capital humano y potenciarlo. Probablemente le ofrezcan una renovación millonaria a Álvarez con el objetivo de construir el equipo y el proyecto deportivo alrededor de él, una muy mala noticia para el Barcelona.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid en la segunda mitad del 2024, procedente del Manchester City, tras una operación por 95 millones de euros. Desde ese momento jugó 71 partidos entre LaLiga, copas nacionales e internacionales, anotó 38 goles y repartió 12 asistencias. Todavía no consiguió títulos con el club.

En una entrevista reciente, antes de que se anunciara el arribo de Apollo Sports Capital, no descartó la posibilidad de irse en el próximo mercado de pases. "¿Si planeo jugar en Barcelona o en PSG? Honestamente, no lo sé. Veo lo que la gente dice en las redes sociales. En España, la gente habla mucho de mí y del Barcelona. Por ahora, estoy enfocado en el Atlético y lo revisaremos al final de la temporada", sostuvo.

