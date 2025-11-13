Estados Unidos podrían rechazar la visa a personas con cáncer, diabetes, obesidad y condiciones de salud

Marco Rubio, el Secretario de Estado, envió un diplomático enviado a consulados y embajadas informando cambios en la política de visados. ¿Qué va a pasar?

Según un cable enviado a consulados y embajadas de Estados Unidos por Marco Rubio, el Secretario de Estado, el país podrá llegar a rechazar visas a los extranjeros que tengan alguna afección crónica de salud como cáncer, diabetes, o enfermedades cardíacas .

Según información del diario The Washington Post, que pudo acceder a una copia del comunicado, el secretario de Estado informó a diferentes funcionarios sobre cambios y modificaciones a la hora de obtener la visa para extranjeros.

Esta nueva medida vendría ampliar los controles médicos actuales, como una medida para poder restringir la inmigración a Estados Unidos. Lo que podría generar rechazos en las solicitudes de visa. " Deben tener en cuenta la salud del solicitante" , expresaron en el comunicado emitido por el Departamento de Estado.

"Ciertas afecciones médicas - entre ellas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales- pueden requerir atención médica por valor de cientos de miles de dólares", pudieron acceder del medio a las páginas del cable.

Esta nueva restricción viene de la mano con la política contra inmigrantes que lleva adelante el gobierno de Donald Trump desde que asumió como presidente.

Por otra parte, Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca declaró también en un comunicado que "durante 100 años, la política del Departamento de Estado ha incluido la facultad de denegar visas a solicitantes que representen una carga financiera para los contribuyentes, como personas que buscan atención médica financiada con fondos públicos en Estados Unidos y que podrían mermar aún más los recursos sanitarios destinados a los ciudadanos estadounidenses".

En esta línea, según informó la agencia EFE, el foco no está en la obesidad por sí misma, sino en su asociación con complicaciones crónicas como asma, apnea del sueño, hipertensión o diabetes.

Según el Washington Post, en el cable se puede leer el siguiente cuestionamiento a la hora de otorgar la visa: "¿Cuenta el solicitante con recursos financieros suficientes para cubrir los costos de dicha atención durante toda su esperanza de vida, sin recurrir a asistencia pública en efectivo o a la institucionalización a largo plazo a cargo del gobierno?".

Cambios en la visa de Estados Unidos: los solicitantes deberán realizar una entrevista personal

La Embajada de Estados Unidos en Argentina anunció que a partir del 2 de septiembre habrá cambios en el trámite para sacar la visa, que rige tanto para solicitantes nuevos como también para aquellos que deseen renovarla.

“A partir del 2 de septiembre de 2025, los solicitantes de visas para no inmigrantes en la mayoría de las categorías, incluyendo quienes vayan a renovar sus visas, deberán asistir a una entrevista en persona con un funcionario consular”. Así lo anunciaron en sus redes sociales.

-Estados Unidos Bandera Visa

La medida, que alcanza a todos los países y no solo a la Argentina, forma parte de un nuevo esquema de control impulsado por la administración de Donald Trump. Aclararon que no afecta al Programa Visa Waiver que negocia el Gobierno argentino, cuyo objetivo es permitir el ingreso de ciudadanos a territorio estadounidense sin necesidad de tramitar la autorización de viaje, pero sí refleja un endurecimiento en el proceso de evaluación de permisos de entrada.

Hasta ahora, en el caso de las renovaciones, el procedimiento era mucho más ágil: si la visa original se había gestionado siendo mayor de edad y no existían inconsistencias en el formulario DS-160, bastaba con presentar la documentación en el Centro de Documentación Consular, tomarse las fotos y esperar que el pasaporte visado llegara por correo o poder retirarlo allí mismo, sin necesidad de una entrevista adicional.

Con la nueva disposición, incluso quienes tramiten la renovación deberán presentarse en la Embajada para ser entrevistados por un representante consular, del mismo modo que ocurre en las solicitudes iniciales o cuando ha pasado un tiempo considerable desde el vencimiento de la última visa.

Los cambios para obtener la visa de Estados Unidos

De acuerdo con el comunicado oficial, todos los solicitantes de visas de no inmigrante —incluidos menores de 14 años y mayores de 79— deberán tener una entrevista en persona, salvo en ciertos casos específicos:

Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales (A-1, A-2, C-3 —excepto asistentes o empleados personales—, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 o TECRO E-1).

Renovaciones de visas B-1, B-2 o B1/B2 de validez completa, así como permisos de cruce fronterizo para ciudadanos mexicanos, siempre que se hagan dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior y que el solicitante haya tenido al menos 18 años cuando obtuvo la primera.

Para quienes apliquen en este último grupo, también deberán cumplirse condiciones adicionales: presentar la solicitud en el país de nacionalidad o residencia, no haber recibido una negativa previa de visa (salvo que haya sido subsanada) y no tener causales de inelegibilidad.