12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

De ganar la Libertadores y jugar el Mundial en 2022 a tener cáncer: la historia que impactó al fútbol

El jugador anunció que fue operado de cáncer de tiroides y continúa su recuperación.

Por
A los 36 años

A los 36 años, Ribeiro atraviesa una nueva etapa en su carrera como futbolista del Bahía.

EFE
  • El futbolista brasileño Everton Ribeiro reveló en julio que fue diagnosticado con cáncer de tiroides y que se sometió a una cirugía exitosa.
  • El actual jugador del Bahía, de 36 años, compartió el mensaje en redes sociales junto a una foto con su familia frente al Cristo Redentor.
  • Su trayectoria incluye pasos por Corinthians, Cruzeiro, Al-Ahli y una etapa consagratoria en Flamengo, donde ganó dos Copas Libertadores.
  • Fue convocado al Mundial de Qatar 2022 y es recordado por su protagonismo en la Copa Libertadores que ganó con Flamengo.

El fútbol brasileño se conmovió meses atrás luego de conocerse la noticia sobre Everton Ribeiro, una de las figuras más destacadas de la última década en Sudamérica. El mediocampista, campeón de América con Flamengo y partícipe del Mundial de Qatar 2022, confirmó en julio que padece cáncer de tiroides y que ya fue intervenido con éxito.

Los jugadores aseguran que desde agosto no cobran sus sueldos, entre otras cuestiones.
Te puede interesar:

Fuerte comunicado del plantel de San Lorenzo contra la dirigencia: "La situación actual es insostenible"

El jugador dio a conocer su situación a través de sus redes sociales, donde agradeció el apoyo de su familia, sus compañeros y los hinchas. “Hoy me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el cariño de todos ustedes”, expresó junto a una imagen en la que aparece acompañado de su esposa e hijos en el Cristo Redentor de Río de Janeiro.

A los 36 años, Ribeiro atraviesa una nueva etapa en su carrera como futbolista del Bahía, luego de una trayectoria llena de títulos y reconocimientos. Su mensaje generó una ola de apoyo en el mundo del deporte, donde colegas, clubes y fanáticos destacaron su fortaleza y espíritu positivo frente a esta nueva batalla personal.

El mediocampista agradeció especialmente al cuerpo médico y dejó en claro su confianza en la recuperación. “Con la fe y la fuerza de siempre, vamos a superar esto”, aseguró el jugador, que continúa bajo control médico tras la operación realizada en julio.

Everton Ribeiro

La carrera de Everton Ribeiro

Formado en las divisiones inferiores del Corinthians, Everton Ribeiro debutó profesionalmente en 2007 y desde entonces construyó una carrera que lo llevó a jugar por varios clubes . Algunos fueron el São Caetano, Coritiba y Cruzeiro, donde se consolidó como uno de los mediocampistas más desequilibrantes del fútbol brasileño.

Everton Ribeiro

Su paso por Flamengo entre 2017 y 2023 fue el más exitoso, ya que levantó dos Copas Libertadores, dos campeonatos brasileños y una Copa do Brasil, además de participar en el Mundial de Clubes. En 2022 fue convocado por Tite para integrar la selección de Brasil en el Mundial de Qatar, donde compartió plantel con figuras como Neymar, Casemiro y Vinícius Jr.

Con más de 500 partidos oficiales y más de 130 goles y asistencias en su carrera, Ribeiro se consolidó como uno de los futbolistas más respetados del país. Desde enero de 2024 juega en el Bahía, donde es pieza clave en el esquema del entrenador Rogério Ceni.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Paredes fue compañero de Dybala en Roma.

Paredes, sobre la llegada de Dybala a Boca: "Con la ilusión intacta"

La camiseta que Boca usó para homenajear a Miguel Ángel Russo.

El uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Russo en Cañada Nieto contó qué hará con ella

La hinchada de Boca no podrá utilizar banderas.

Sancionaron a Boca por el recibimiento contra River en el Superclásico: qué pasará con la Bombonera

Para Laporta, la presencia de Messi en el Camp Nou fue un arrebato simpático.

El enojo de Joan Laporta tras la visita de Lionel Messi al estadio de Barcelona

Este jugador debutó en River en 2004.

Jugó en Boca, River e Independiente y ahora tiene viñedos: la historia que pocos conocen

De Paul mostró un look de lujo en redes sociales.

El rey del oversize: De Paul impone tendencia con pantalones anchos y un bolso de lujo

Rating Cero

La China Suárez se negó a visitar Luzu TV por la ausencia de Nico Occhiato.
play

La China visitó Luzu TV y rompió el silencio: ¿ganó Nico Occhiato?

Mala influencer no relata una historia real, pero toma elementos reconocibles del mundo digital y del mercado ilegal. La producción explora cómo el auge de las redes sociales facilita la promoción de productos falsificados y cómo la presión económica empuja a ciertas personas hacia decisiones extremas.
play

Mala influencer es la serie africana que está entre lo más visto de Netflix: de qué se trata

Su fragancia se caracteriza por una armonía entre lo floral y lo cítrico.

Este es el perfume favorito de Jennifer Lawrence: cuánto sale en Argentina

La nueva miniserie surcoreana de Netflix, Tú siempre estuviste ahí, se estrenó en noviembre de 2025 y propone un thriller psicológico potente que mezcla amistad, violencia doméstica, venganza y culpa.
play

Tú siempre estuviste ahí: de qué se trata el k-drama que es de lo más visto en Netflix

Thiago Medina mostró su cambio físico. 

Thiago Medina sorprendió al mostrar su cambio físico tras el accidente

Dove Cameron utilizó la camiseta de Boca en el show de Damiano David.

Fanática de Boca: Dove Cameron asistió al show de Damiano David con la camiseta del Xeneize

últimas noticias

play

Desgarrador testimonio de la hija de la turista asesinada en calle Corrientes: "Solo quiero llevar a mi mamá a Brasi"

Hace 23 minutos
Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país

Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país

Hace 32 minutos
play
La China Suárez se negó a visitar Luzu TV por la ausencia de Nico Occhiato.

La China visitó Luzu TV y rompió el silencio: ¿ganó Nico Occhiato?

Hace 38 minutos
play

La jueza Makintach habló con Gianinna Maradona: "Me llamó muy angustiada"

Hace 46 minutos
El Black Friday será del 28 de noviembre al 1 de diciembre

Qué viernes de noviembre es el Black Friday 2025

Hace 1 hora