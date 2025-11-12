De ganar la Libertadores y jugar el Mundial en 2022 a tener cáncer: la historia que impactó al fútbol El jugador anunció que fue operado de cáncer de tiroides y continúa su recuperación. Por







A los 36 años, Ribeiro atraviesa una nueva etapa en su carrera como futbolista del Bahía. EFE

El futbolista brasileño Everton Ribeiro reveló en julio que fue diagnosticado con cáncer de tiroides y que se sometió a una cirugía exitosa.

El actual jugador del Bahía, de 36 años, compartió el mensaje en redes sociales junto a una foto con su familia frente al Cristo Redentor.

Su trayectoria incluye pasos por Corinthians, Cruzeiro, Al-Ahli y una etapa consagratoria en Flamengo, donde ganó dos Copas Libertadores.

Fue convocado al Mundial de Qatar 2022 y es recordado por su protagonismo en la Copa Libertadores que ganó con Flamengo. El fútbol brasileño se conmovió meses atrás luego de conocerse la noticia sobre Everton Ribeiro, una de las figuras más destacadas de la última década en Sudamérica. El mediocampista, campeón de América con Flamengo y partícipe del Mundial de Qatar 2022, confirmó en julio que padece cáncer de tiroides y que ya fue intervenido con éxito.

El jugador dio a conocer su situación a través de sus redes sociales, donde agradeció el apoyo de su familia, sus compañeros y los hinchas. “Hoy me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el cariño de todos ustedes”, expresó junto a una imagen en la que aparece acompañado de su esposa e hijos en el Cristo Redentor de Río de Janeiro.

A los 36 años, Ribeiro atraviesa una nueva etapa en su carrera como futbolista del Bahía, luego de una trayectoria llena de títulos y reconocimientos. Su mensaje generó una ola de apoyo en el mundo del deporte, donde colegas, clubes y fanáticos destacaron su fortaleza y espíritu positivo frente a esta nueva batalla personal.

El mediocampista agradeció especialmente al cuerpo médico y dejó en claro su confianza en la recuperación. “Con la fe y la fuerza de siempre, vamos a superar esto”, aseguró el jugador, que continúa bajo control médico tras la operación realizada en julio.

Everton Ribeiro Redes sociales La carrera de Everton Ribeiro Formado en las divisiones inferiores del Corinthians, Everton Ribeiro debutó profesionalmente en 2007 y desde entonces construyó una carrera que lo llevó a jugar por varios clubes . Algunos fueron el São Caetano, Coritiba y Cruzeiro, donde se consolidó como uno de los mediocampistas más desequilibrantes del fútbol brasileño.

Everton Ribeiro Getty Images Su paso por Flamengo entre 2017 y 2023 fue el más exitoso, ya que levantó dos Copas Libertadores, dos campeonatos brasileños y una Copa do Brasil, además de participar en el Mundial de Clubes. En 2022 fue convocado por Tite para integrar la selección de Brasil en el Mundial de Qatar, donde compartió plantel con figuras como Neymar, Casemiro y Vinícius Jr. Con más de 500 partidos oficiales y más de 130 goles y asistencias en su carrera, Ribeiro se consolidó como uno de los futbolistas más respetados del país. Desde enero de 2024 juega en el Bahía, donde es pieza clave en el esquema del entrenador Rogério Ceni.