Este thriller con misterio y eventos de fantasía es lo más visto de Netflix: qué película es

Esta producción de la plataforma de streaming incluye en la historia tanto desapariciones inexplicables como fenómenos paranormales y una atmósfera de tensión constante en el valle de Cachemira.

Baramulla sigue la historia de Ridwaan Shafi Sayyid

Baramulla sigue la historia de Ridwaan Shafi Sayyid, un oficial de policía que llega al pueblo para investigar las desapariciones de niños.

Netflix

Netflix sorprendió al incluir en su catálogo una producción india que está quedándose con la atención de los suscriptores que buscan historias oscuras de suspenso y con elementos sobrenaturales. La plataforma estrenó Baramulla, un thriller de 2025 dirigido y escrito por Aditya Suhas Jambhale, conocido por Artículo 370, que incluye en la historia tanto desapariciones inexplicables, como fenómenos paranormales y una atmósfera de tensión constante en el valle de Cachemira.

Nicolás Furtado como Diosito
Baramulla está ambientada en un pueblo nevado marcado por cicatrices, presenta a un oficial de policía que llega para investigar las misteriosas desapariciones de varios niños, un caso que desencadena una serie de eventos sobrenaturales que afectan a su familia y a toda la comunidad. Con una producción que captura la esencia del horror psicológico junto a una crítica social enfocada en lo que es vivir en Cachemira.

Este thriller sobrenatural se destaca por su capacidad de mezclar el misterio policial con elementos que van desde presencias invisibles hasta sonidos inexplicables, ofreciendo un relato lleno de suspenso donde lo real y lo paranormal se entrelazan.

Baramullah

Sinopsis de Baramulla, el estreno furor de Netflix

Baramulla sigue la historia de Ridwaan Shafi Sayyid, un oficial de policía que llega al pueblo para investigar las desapariciones de niños que tienen a la comunidad con miedo. Junto a su esposa Gulnaar y sus hijos, Ridwaan se instala en una casa abandonada de madera que pronto se convierte en el escenario de fenómenos inexplicables. Los niños de la familia comienzan a escuchar pasos misteriosos, a sentir presencias invisibles y a percibir el olor de un perro que nunca está presente, mientras el oficial intenta mantener la cordura y la compostura en medio de una investigación que lo lleva al límite de su racionalidad.

A medida que Ridwaan profundiza en el caso, descubre que las desapariciones están vinculadas a fuerzas oscuras que amenazan no solo a su familia sino a todo el pueblo, conectadas con antiguas expulsiones y desplazamientos forzados que el tiempo no consiguió borrar. Lo que empieza como una investigación rutinaria se transforma en un recorrido por la historia del lugar, donde lo sobrenatural surge como prolongación de lo histórico.

La película explora la herencia del dolor y cómo los conflictos se perpetúan porque se transmiten sin ser reconocidos, dejando al espectador en una incertidumbre constante sobre qué es producto de la imaginación y qué pertenece a un mundo más allá de lo racional, mientras la familia enfrenta no solo fantasmas del presente sino también ecos del pasado.

baramulla-netflix-film-trailer

Tráiler de Baramulla

Embed - Baramulla | Official Trailer | Manav Kaul, Bhasha Sumbli | Netflix India

Reparto de Baramulla

  • Manav Kaul como Ridwaan Shafi Sayyid
  • Bhasha Sumbli como Gulnaar
  • Arista Mehta
