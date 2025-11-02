Salta: detuvieron a un policía federal que distribuía material de abuso sexual infantil En un allanamiento, la Justicia secuestró dispositivos con más de 60.000 archivos, fotos y videos que intercambiaba a través de internet. Fue en el marco de un operativo internacional para combatir redes de pedofilia. Por







El hombre distribuía el material a través de redes P2P. Pexels

Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) fue detenido en Salta por distribuir material de abuso sexual infantil: tenía más de 60.000 archivos, incluidos fotos y videos, almacenados en distintos dispositivos que luego compartía e intercambiaba a través de internet.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la actividad del hombre de 31 años se detectó gracias al sistema de investigación Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), de Estados Unidos, que se utiliza para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades a nivel global.

Este sistema permitió acceder a información detallada como la dirección de IP desde la cual se intercambiaban los archivos, la empresa proveedora de servicios, el nombre del titular, fecha y hora de la actividad, el sitio o aplicación P2P que se usó, el identificador o Hash de la imagen o video, el usuario, su país y región.

Con estos datos se realizó un allanamiento en la vivienda del agente, ubicada en la ciudad de Salta, en el marco del operativo internacional "Aliados por la Infancia V". Allí se secuestraron dispositivos y evidencia digital, y se detectaron unos 60.000 archivos con material de abuso sexual infantil.

El acusado distribuía este contenido a través de redes P2P (Peer to Peer), programas de intercambio donde cada equipo funciona como servidor y a la vez como cliente. Esto permite compartir todo tipo de documentos, almacenarlos y descargarlos directamente desde la computadora de uno o más usuarios de manera descentralizada.

El hombre se presentó a la audiencia de imputación asistido por un defensor oficial y se negó a declarar ante la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo. Quedó imputado como autor del delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años de edad en múltiples hechos. La Fiscalía pidió que siga detenido mientras se desarrolla la investigación.