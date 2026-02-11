El abrigo que todos van a querer para el invierno: la chaqueta de Exequiel Palacios que es furor Un look funcional que le permitió recibir elogios por fuera del vestuario en el retorno a su actividad luego de su lesión. Por + Seguir en







Exequiel Palacios se convirtió en referencia de la moda con una prenda que llamó la atención. Bayer Leverkusen

El mediocampista argentino llamó la atención con un abrigo de invierno que ya marca tendencia fuera de la cancha.





El look combina funcionalidad y estética urbana, ideal para los meses de bajas temperaturas.





La prenda se volvió foco entre fanáticos y seguidores del fútbol europeo.





El contexto deportivo acompaña el interés, con su regreso paulatino luego de una lesión prolongada. El invierno europeo está dejando una tendencia que puede ser adoptada pronto en esta parte del mundo. Fuera de la cancha, Exequiel Palacios se convirtió en referencia de la moda con una prenda que llamó la atención. El mediocampista fue visto con un abrigo que rápidamente captó miradas y se instaló como uno de los ítems más buscados de la temporada.

En las imágenes se lo observa con una chaqueta de corte moderno, de textura gruesa y apariencia acolchada, pensada para el uso diario en climas frescos. El abrigo presenta un diseño sobrio, en tonos oscuros, con un calce relajado que prioriza la comodidad. El cuello alto y la estructura del tejido refuerzan su función térmica, ideal para el invierno.

Exequiel Palacios Instagram El conjunto se completa con prendas básicas y deportivas, lo que potencia el protagonismo de la chaqueta. Palacios, campeón del mundo con la Selección Argentina y actual jugador del Bayer Leverkusen, viene consolidándose no solo por su rendimiento, sino también por un estilo personal que conecta con las tendencias urbanas europeas.

Exequiel Palacios Instagram Exequiel Palacios regresó tras su lesión a meses del Mundial El futbolista surgido en River atraviesa una etapa clave luego de una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. El inconveniente sufrido en septiembre del año pasado lo obligó a pasar por una intervención quirúrgica y a encarar una recuperación extensa, que impactó de lleno en su continuidad competitiva.

Durante ese período, Palacios se perdió una importante cantidad de encuentros entre Bundesliga, Copa de Alemania y compromisos internacionales. Con el alta médica obtenida sobre el cierre de 2025, el cuerpo técnico del Bayer Leverkusen prefirió llevarlo de manera gradual, priorizando la puesta a punto física y la readaptación al ritmo de juego.

Exequiel Palacios Redes sociales Su vuelta se dio de forma escalonada, con ingresos desde el banco y minutos controlados en distintos partidos oficiales. Esa administración del esfuerzo busca evitar recaídas y permitirle recuperar sensaciones en un calendario exigente, donde cada presentación suma en confianza y rodaje. De cara a los próximos meses, el objetivo principal pasa por volver a ganar protagonismo y meterse en la consideración del seleccionado argentino. Con el Mundial 2026 en el horizonte, cada partido le permite tener una oportunidad para afianzarse y demostrar que está listo para competir al máximo nivel.