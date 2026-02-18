18 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cierre de Fate: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días

La decisión del Ministerio de Capital Humano ordena retrotraer la situación y frenar cualquier decisión que altere las relaciones laborales.

Horas después de que la empresa anunció el cierre de su planta en San Fernando y dejó a más de 900 trabajadores en la calle, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre FATEy el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Cámara de Diputados.
A través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la cartera laboral dispuso la medida por el término de quince días, conforme a la normativa vigente. Durante ese plazo, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar decisiones que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales, mientras se desarrollan las instancias de negociación convocadas por el Ministerio.

Según el comunicado oficial, antes de dictar la conciliación obligatoria la Secretaría había agotado las instancias administrativas previstas para promover el diálogo entre la empresa y la representación sindical, con el objetivo de preservar la actividad y los puestos de trabajo.

El conflicto entre la firma y el gremio no es nuevo. La intervención estatal se remonta al 10 de junio de 2024, cuando la compañía solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Durante su tramitación se realizaron audiencias entre la empresa y el sindicato, pero no se alcanzó un acuerdo y el procedimiento fue concluido en agosto de ese año.

Más adelante, en mayo de 2025, ambas partes suscribieron un acuerdo que contemplaba la consideración de determinados conceptos salariales como no remunerativos por un plazo determinado, junto con la reorganización de turnos y la adecuación en la modalidad de pago de horas extraordinarias. Ese entendimiento fue homologado por la autoridad laboral.

En octubre de 2025, la empresa pidió una prórroga del acuerdo al alegar un agravamiento de su situación económica. Desde la Secretaría se requirió la documentación respaldatoria y la acreditación de las medidas adoptadas para mitigar la crisis. Sin embargo, no se presentó un nuevo acuerdo firmado entre las partes y la compañía denunció medidas adoptadas por la entidad sindical.

Ahora, con la conciliación obligatoria en marcha, el Gobierno busca descomprimir un conflicto que escaló con el anuncio de cierre y abrió un nuevo capítulo en la disputa entre la empresa y el gremio del neumático. Durante los próximos quince días, la negociación quedará bajo la órbita del Estado, en un intento por evitar que la crisis derive en un impacto mayor sobre el empleo en el sector.

