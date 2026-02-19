Reforma laboral, paro y protestas: las claves de una jornada de máxima tensión en el Congreso La Cámara de Diputados tratará el proyecto del oficialismo este jueves desde las 14, con cambios respecto al texto que obtuvo media sanción en el Senado. En rechazo, la CGT convocó a una huelga general que afecta a colectivos, trenes, subtes y vuelos. Habrá movilizaciones al Congreso y se espera un fuerte operativo de seguridad. Por + Seguir en







La CGT anticipó que el paro "va a ser contundente y paralizará a la Argentina de punta a punta".

Una jornada histórica se vivirá este jueves en el Congreso en el marco del cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en la Cámara de Diputados a partir de las 14, con cambios respecto al texto que obtuvo media sanción en el Senado. Se espera un alto acatamiento de todos los gremios, movilizaciones, y un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad alrededor del Palacio Legislativo.

El oficialismo logró firmar el dictamen de mayoría del proyecto de reforma laboral este miércoles, en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El despacho obtuvo 44 firmas y La Libertad Avanza (LLA) tendría asegurado el quórum en la Cámara baja.

congreso Si el proyecto obtiene la media sanción de Diputados, deberá volver a la Cámara alta para incorporar estas modificaciones. Durante el plenario, el oficialismo confirmó el retiro del polémico artículo 44 sobre licencias por enfermedad tras las fuertes críticas de sindicatos y sectores empresariales. LLA eliminó ese apartado para asegurarse los votos en el recinto, pero mantuvo el resto del texto idéntico al que fue aprobado por el Senado. Si el proyecto obtiene la media sanción de Diputados, deberá volver a la Cámara alta para incorporar estas modificaciones.

En tanto, la CGT, liderada por el triunvirato compuesto por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), convocó a un paro general de actividades para expresar su rechazo al proyecto oficialista, que tiene como ejes fundamentales la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el pago de indemnizaciones con salario diferido y una reducción en los aportes patronales, un claro retroceso en materia de derechos laborales.

Con la confirmación de la adhesión total del transporte al paro (encabezado por la UTA), varios gremios también convocaron a una movilización hacia el Congreso. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que adherirá a la medida de fuerza y realizará una manifestación ante el Palacio Legislativo. También el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que integra la UOM, Aceiteros y las dos CTA se sumarán a la marcha. Se espera un gran operativo de seguridad en los alrededores de la Plaza de los Dos Congresos, con la presencia de camiones hidrantes, camionetas y motos.