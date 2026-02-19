19 de febrero de 2026 Inicio
Reforma laboral, paro y protestas: las claves de una jornada de máxima tensión en el Congreso

La Cámara de Diputados tratará el proyecto del oficialismo este jueves desde las 14, con cambios respecto al texto que obtuvo media sanción en el Senado. En rechazo, la CGT convocó a una huelga general que afecta a colectivos, trenes, subtes y vuelos. Habrá movilizaciones al Congreso y se espera un fuerte operativo de seguridad.

La CGT anticipó que el paro "va a ser contundente y paralizará a la Argentina de punta a punta".

Una jornada histórica se vivirá este jueves en el Congreso en el marco del cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en la Cámara de Diputados a partir de las 14, con cambios respecto al texto que obtuvo media sanción en el Senado. Se espera un alto acatamiento de todos los gremios, movilizaciones, y un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad alrededor del Palacio Legislativo.

Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.
Reforma laboral: el Gobierno confirmó en Diputados que eliminará el artículo de licencias médicas

El oficialismo logró firmar el dictamen de mayoría del proyecto de reforma laboral este miércoles, en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El despacho obtuvo 44 firmas y La Libertad Avanza (LLA) tendría asegurado el quórum en la Cámara baja.

congreso
Si el proyecto obtiene la media sanción de Diputados, deberá volver a la Cámara alta para incorporar estas modificaciones.

Durante el plenario, el oficialismo confirmó el retiro del polémico artículo 44 sobre licencias por enfermedad tras las fuertes críticas de sindicatos y sectores empresariales. LLA eliminó ese apartado para asegurarse los votos en el recinto, pero mantuvo el resto del texto idéntico al que fue aprobado por el Senado. Si el proyecto obtiene la media sanción de Diputados, deberá volver a la Cámara alta para incorporar estas modificaciones.

En tanto, la CGT, liderada por el triunvirato compuesto por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), convocó a un paro general de actividades para expresar su rechazo al proyecto oficialista, que tiene como ejes fundamentales la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el pago de indemnizaciones con salario diferido y una reducción en los aportes patronales, un claro retroceso en materia de derechos laborales.

Con la confirmación de la adhesión total del transporte al paro (encabezado por la UTA), varios gremios también convocaron a una movilización hacia el Congreso. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que adherirá a la medida de fuerza y realizará una manifestación ante el Palacio Legislativo. También el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que integra la UOM, Aceiteros y las dos CTA se sumarán a la marcha. Se espera un gran operativo de seguridad en los alrededores de la Plaza de los Dos Congresos, con la presencia de camiones hidrantes, camionetas y motos.

ATE paro
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) será uno de los gremios que se movilizarán hacia el Congreso de la Nación.

Qué sectores confirmaron adhesión y cuáles seguirán en funcionamiento durante el paro

Los sectores que paralizarán sus tareas

Los gremios con mayor poder de movilización garantizan un cese total de actividades en áreas estratégicas. Los servicios que no estarán operativos son:

  • Transporte público: no funcionarán los trenes, el Premetro ni ninguna línea de subte, según anunciaron La Fraternidad y Metrodelegados, respectivamente. UTA confirmó su adhesión al paro y no habrá colectivos de corta, media y larga distancia.

  • Vuelos: las agrupaciones aeronáuticas cancelarán la totalidad de los viajes nacionales e internacionales en las terminales del país.

  • Bancos: la Asociación Bancaria comunicó que las entidades financieras cerrarán sus puertas y suspenderán la atención presencial al público durante la jornada.

  • Dependencias estatales: ATE indicó que la administración pública y oficinas del Estado interrumpirán sus tareas. Solo habrá guardias mínimas en centros de salud.

  • Recolección e industria: Camioneros, que incluye a los recolectores de residuos, se sumó al cese de actividades. Aceiteros y UOM aplicarán la misma medida y llamaron a marchar, porque argumentaron solo parar no es suficiente.

Actividades que tendrán funcionamiento parcial

A pesar de la medida de fuerza, algunas empresas intentan sostener la operatividad mediante modalidades digitales o decisiones individuales. Los servicios operativos bajo condiciones especiales son:

  • Colectivos: Grupo DOTA y La Nueva Metropol confirmaron que mantendrán el nivel de servicio habitual en Capital Federeal y Gran Buenos Aires.

  • Banca digital: los usuarios podrán realizar transferencias y pagos a través de homebanking, billeteras virtuales y cajeros automáticos con normalidad.

  • Salud de emergencia: las clínicas y hospitales asegurarán la atención de urgencias por guardia, aunque suspenderán los turnos programados previamente.

  • Comercios y locales: aunque los gremios del sector avalan el paro, los supermercados y restaurantes abrirán según la voluntad de sus dueños, aunque la falta de transporte dificultará la llegada de empleados.

  • Ámbito educativo: la adhesión de docentes resultará dispar debido a las notificaciones oficiales sobre descuentos salariales de parte del Gobierno a estatales. Se prevé que algunos educadores se presentarán en sus respectivas instituciones para la realización de exámenes de febrero.

DOTA colectivos
Las líneas del grupo DOTA que prestarán servicio a pesar del paro general.

