Tuvo paso por Argentina y ahora una selección lo quiere nacionalizar para que juegue con ellos

Fue compañero de Lautaro Martínez en la Sub 20 y ahora lo buscan para jugar el repechaje.

Mientras aguarda el inicio del Federal A

Mientras aguarda el inicio del Federal A, su nombre circula a nivel internacional.

  • Un delantero con formación en el fútbol argentino aparece en el radar de la Selección de Bolivia.

  • Su paso por juveniles albicelestes es uno de los puntos que más atención genera en el análisis deportivo.

  • El interés surge en plena crisis ofensiva y partidos decisivos a nivel internacional.

  • La posible convocatoria abre un nuevo capítulo en la carrera de un jugador con recorrido local.

La selección de Bolivia atraviesa días clave de cara a un compromiso decisivo por el repechaje mundialista y, en ese marco, comenzó a evaluar alternativas para reforzar su ataque. Entre los nombres que surgieron aparece el de Braian Guille, delantero con formación en el fútbol argentino y actualidad en Olimpo de Bahía Blanca.

Por ahora, el nombre del argentino queda en el radar, pero sin avances significativos. 
Mac Allister lució un look fuera de serie: el jean que va a ser tendencia en 2026

El interés fue confirmado por el propio entrenador de la Verde, Óscar Villegas, quien reconoció que ya existieron charlas para avanzar con la nacionalización del futbolista. La búsqueda se explica por la falta de goles del seleccionado, que llega al duelo ante Surinam con una producción ofensiva muy baja en sus últimos encuentros.

Guille Lautaro Marínez

Más allá de su presente en el ascenso, el nombre de Guille vuelve a tomar fuerza por su recorrido previo, marcado por su paso por clubes importantes del país y, especialmente, por su participación en juveniles de la Argentina, un detalle que lo ubica en otro plano en la consideración.

De concretarse la convocatoria, el delantero se sumaría a una lista reducida de jugadores nacidos fuera de Bolivia que integran el actual proceso, en un intento por encontrar soluciones rápidas en una instancia determinante del camino mundialista.

Brian Guille TyC Sports

La carrera de Braian Guille

Braian Guille se formó en Racing y tuvo participación en la Selección Argentina Sub 20, donde compartió plantel con futbolistas que luego se consolidaron en la elite, como Lautaro Martínez. En ese período fue considerado una de las promesas surgidas de las inferiores académicas, con proyección a largo plazo.

JC0Gue5SM_1580x750__1

Su debut en Primera División llegó en 2015, nada menos que en un clásico frente a Independiente. Sin embargo, luego de ese partido, su recorrido continuó a través de distintas cesiones, con pasos por Santamarina de Tandil, Brown de Adrogué y Defensores de Belgrano, donde alternó buenos momentos con etapas de menor continuidad.

El punto de mayor visibilidad en esa etapa se dio en la Copa Argentina, cuando siendo jugador de Brown de Adrogué fue figura en un triunfo ante Independiente, actuación que volvió a instalar su nombre en el radar del fútbol local. Más tarde, encontró mayor estabilidad en Olimpo, club en el que tuvo varias temporadas y su mejor registro goleador.

En 2025 sumó minutos en Deportivo Riestra dentro de la Liga Profesional, aunque con participación limitada. Actualmente, aguarda el inicio del Federal A mientras su nombre circula a nivel internacional, impulsado por un pasado en juveniles argentinos y la posibilidad concreta de representar a una selección en un momento histórico.

