Aseguran que Moria Casán echó a Cinthia Fernández de su programa La tensión entre la emblemática conductora y la panelista habría alcanzado su punto máximo tras semanas de conflictos internos y versiones cruzadas. El malestar en el ciclo matutino que conduce la One desató un escándalo que involucra acusaciones por malos tratos.







La tensión entre las mediáticas, Moria y Cinthia Fernández, habría derivado en la expulsión de la panelista del programa. A24 / LMNeuquén

Moria Casán habría decidido apartar a Cinthia Fernández de La Mañana con Moria tras una explosión de conflictos en los estudios de El Trece. Aseguran que la decisión de la diva se produjo luego de semanas con diferencias acumuladas al aire y una fuerte disputa que involucró al entorno de la animadora.

La versión del despido comenzó a circular con fuerza tras su exposición en Sálvese Quien Pueda, por la pantalla de América TV. En dicho ciclo sugirieron que la One se cansó de la mala convivencia acumulada durante el último tiempo. El quiebre definitivo sucedió después de un polémico posteo de Fernández en redes sociales y acusaciones de mal comportamiento profesional.

Majo Martino, panelista del programa en el que se debatió el tema, reveló detalles sobre el pedido de salida que habría surgido del círculo más íntimo de la prestigiosa conductora. "Desde el entorno de Moria me dijeron que echaron a Cinthia del programa porque Moria no la aguanta más", contó la periodista al aire.

Yanina Latorre también aportó datos sobre el malestar que existiría dentro del canal de Constitución por el comportamiento de la mediática con el personal. La panelista afirmó que hubo "malas formas con vestuaristas y maquillaje", situación que complicó aún más la continuidad laboral de la joven madre de tres niñas.

El enfrentamiento recrudeció tras un fuerte cruce en vivo que la bailarina mantuvo con la abogada Elba Marcovecchio. Aquel episodio terminó en una disputa directa entre la conductora del ciclo y quien ahora sería excolaboradora por diferencias de criterio profesional.