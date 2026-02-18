La primera foto oficial del 2026 de la Fórmula 1: el show de Franco Colapinto Con la participación del argentino, la máxima categoría del automovilismo presentó a los 22 pilotos titulares de la temporada 2026. Las risas con Checo Pérez y Fernando Alonso en un backstage de película. Por + Seguir en







El argentino, de 22 años, junto a los pilotos de la temporada 2026 de Fórmula 1. @F1

El sueño del argentino Franco Colapinto vuelve a rodar en este 2026, en su primera temporada como piloto titular en la Fórmula 1. Tras buenos entrenamientos en Bahréin, con el nuevo Alpine, el bonaerense formó parte de la presentación de la foto oficial de la temporada 2026, donde fue uno de los protagonistas con risas y bromas con colegas como Checo Pérez y Fernando Alonso.

El oriundo de Pilar, de 22 años, fue uno de los 22 pilotos que definieron la parrilla de este ciclo, donde los cambios de reglamento y la incorporación de Cadillac como la undécima escudería y el cambio de Sauber a Audi, son las principales novedades de un año que promete causar revuelo.

Embed Colapinto y Gasly en la Foto de la Clase 2026 de F1 #Colapinto | #Alpine pic.twitter.com/IWspL7lmic — Atención Colapinto (@atencionfc) February 18, 2026 En las redes sociales oficiales de la máxima categoría su pudo observar al argentino sonriente, disfrutando de la situación y en complicidad con pilotos de habla hispana como Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) y Fernando Alonso (Aston Martin). "Hola, boludo", bromeó el mexicano al cruzarse con el integrante de Alpine en un backstage difundido por la Fórmula 1.

Por otro lado, el piloto argentino también fue parte de un divertido momento durante la sesión fotográfica. Según la disposición prevista, Isack Hadjar quedó ubicado entre George Russell y Alexander Albon, dos de los corredores más altos de la Fórmula 1.

En ese contexto, el francés se tomó la situación con humor: entre risas, se paró en puntas de pie para achicar la diferencia de altura y lanzó bromas hacia quienes observaban la escena. Entre ellos estaba Franco Colapinto, quien no dudó en sumarse al momento distendido, aunque no trascendió qué fue lo que dijo exactamente.