La primera foto oficial del 2026 de la Fórmula 1: el show de Franco Colapinto

Con la participación del argentino, la máxima categoría del automovilismo presentó a los 22 pilotos titulares de la temporada 2026. Las risas con Checo Pérez y Fernando Alonso en un backstage de película.

El argentino

El argentino, de 22 años, junto a los pilotos de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El sueño del argentino Franco Colapinto vuelve a rodar en este 2026, en su primera temporada como piloto titular en la Fórmula 1. Tras buenos entrenamientos en Bahréin, con el nuevo Alpine, el bonaerense formó parte de la presentación de la foto oficial de la temporada 2026, donde fue uno de los protagonistas con risas y bromas con colegas como Checo Pérez y Fernando Alonso.

Franco Colapinto tendrá un papel protagonista en la octava temporada de Drive to Survive.
El oriundo de Pilar, de 22 años, fue uno de los 22 pilotos que definieron la parrilla de este ciclo, donde los cambios de reglamento y la incorporación de Cadillac como la undécima escudería y el cambio de Sauber a Audi, son las principales novedades de un año que promete causar revuelo.

En las redes sociales oficiales de la máxima categoría su pudo observar al argentino sonriente, disfrutando de la situación y en complicidad con pilotos de habla hispana como Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) y Fernando Alonso (Aston Martin). "Hola, boludo", bromeó el mexicano al cruzarse con el integrante de Alpine en un backstage difundido por la Fórmula 1.

Por otro lado, el piloto argentino también fue parte de un divertido momento durante la sesión fotográfica. Según la disposición prevista, Isack Hadjar quedó ubicado entre George Russell y Alexander Albon, dos de los corredores más altos de la Fórmula 1.

En ese contexto, el francés se tomó la situación con humor: entre risas, se paró en puntas de pie para achicar la diferencia de altura y lanzó bromas hacia quienes observaban la escena. Entre ellos estaba Franco Colapinto, quien no dudó en sumarse al momento distendido, aunque no trascendió qué fue lo que dijo exactamente.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en las pruebas de pretemporada de Bahréin

La actividad para Franco Colapinto continuará este jueves 19, en el que participará de las dos sesiones que serán de 4 a 8 y de 9 a 13.

De acuerdo a lo que informó Alpine, el argentino participará de toda la jornada: será su despedida de las pruebas de cara al inicio de la temporada de la Fórmula 1 que comenzará durante el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Melbourne, en el Gran Premio de Australia.

