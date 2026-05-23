A través de esta modalidad, los contribuyentes pueden adherir sus tasas y abonarlas cada mes de manera rápida, simple y sin necesidad de utilizar boletas en papel.

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

La billetera digital Cuenta DNI continúa posicionándose como una de las herramientas más utilizadas por los usuarios de Banco Provincia para realizar pagos y gestionar trámites cotidianos de forma digital. Entre sus funciones habilitadas se encuentra el pago de tasas municipales, permitiendo cancelar tributos locales sin necesidad de asistir a oficinas de cobro ni utilizar plataformas externas.

El procedimiento puede realizarse de dos maneras dentro de la aplicación. La primera opción consiste en escanear el código QR impreso en la boleta municipal, mientras que la segunda alternativa es ingresar a la sección “Pagar Servicios”, buscar el municipio correspondiente y cargar el código de pago electrónico informado en la factura. Una vez confirmada la operación, el importe se descuenta automáticamente del dinero disponible en la cuenta.

Además de simplificar el trámite, la aplicación genera un comprobante digital por cada pago realizado. Este registro queda almacenado en el historial de movimientos y puede descargarse o compartirse cuando sea necesario, ofreciendo una mayor organización y respaldo para el control de gastos y obligaciones municipales.

Pagar las tasas municipales mediante Cuenta DNI se convirtió en una alternativa práctica para los usuarios de Banco Provincia que buscan mantener sus obligaciones al día sin realizar trámites presenciales. La aplicación permite abonar distintos tributos locales, como ABL, Seguridad e Higiene o Servicios Generales de los municipios adheridos, ofreciendo una gestión completamente digital y la posibilidad de conservar todos los comprobantes dentro de la misma plataforma.

El proceso puede realizarse de manera simple desde la aplicación. Los usuarios tienen la opción de escanear el código QR que aparece en la boleta o ingresar manualmente a la sección “Pagar Servicios”, seleccionar el municipio correspondiente y cargar el código electrónico indicado en la factura. Tras confirmar la operación, el importe se descuenta automáticamente del saldo disponible y el sistema emite un comprobante digital que queda registrado en el historial de movimientos.

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Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en mayo 2026

Durante mayo de 2026, Cuenta DNI mantiene una amplia cartera de descuentos pensada para acompañar el consumo diario de los usuarios de Banco Provincia. Entre los beneficios más utilizados se encuentran los reintegros en carnicerías, granjas y pescaderías durante los fines de semana, además de promociones en comercios de cercanía como almacenes, bazares y pañaleras. También siguen vigentes los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, junto con jornadas especiales de ahorro en supermercados adheridos.

El programa de beneficios incluye además promociones dirigidas a sectores específicos. Jubilados y mayores de 60 años cuentan con descuentos exclusivos para compras cotidianas, mientras que adolescentes y jóvenes mantienen reintegros para recargas de celular, transporte y otros consumos. De esta manera, la billetera digital continúa posicionándose como una herramienta clave para optimizar gastos y acceder a ahorros durante todo el mes.