Mundial 2026: dos hinchas mexicanos terminaron a las trompadas en vivo El insólito episodio ocurrió momentos después del debut ante Sudáfrica en el Estadio Azteca y se transmitió para una cadena internacional de deportes, que tuvo que cortar la transmisión abruptamente. Por Agregar C5N en









El video se volvió viral en segundos cuando las imágenes se subieron a las redes. Redes sociales / Imagen mejorada con IA

El inicio del Mundial 2026 en México se vio teñido por la violencia entre dos hinchas que se volvieron virales por pelearse en un vivo de televisión. Literalmente, terminaron a las trompadas mientras varios canales mostraban la salida del Estadio Azteca tras el triunfo ante Sudáfrica.

El episodio pugilístico ocurrió mientras el cronista Carlos Rodrigo Hernández hacía la transmisión para Fox Sports México, cuando dos fanáticos se trenzaron a los golpes justo atrás del periodista. El incidente ocurrió este jueves, minutos después de que el Seleccionado mexicano le ganara a Sudáfrica 2 a 0, y enseguida las imágenes recorrieron las redes.

La pelea tomó de sorpresa a los conductores del ciclo +90, que comentaban y debatían sobre el encuentro de fútbol, y se vieron obligados a cortar abruptamente la conexión con el móvil ante la violencia explícita que estaban viendo en directo.

Al final, el reportero explicó a sus colegas que el entredicho empezó por una queja por los precios de transporte informal para llegar al lugar, en el sur de la capital mexicana. "Todo porque cobran 400 pesos por persona para llevarlos desde aquí, de la Puerta 8, a Gran Sur", relató frente a la cámara.

Embed A transmissão da Fox Sports México foi interrompida porque os torcedores partiram pra porrada no meio da entrada do repórter pic.twitter.com/LZL9uFaX1l — the news sports (@thenewssports_) June 12, 2026 "Cuidado, porque son demasiadas horas en el estadio y la gente, si llegó a las 7 de la mañana, ya lleva 12 horas bebiendo", respondió el conductor Carlos Sequeyro desde el estudio, poniéndole humor a la situación. Mientras, el periodista Arturo Villanueva resaltó: "El muchacho tenía buena guardia, lo vi campaneando bien ahí".