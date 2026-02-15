Bad Bunny en River: ¿peligra el tercer show de debido al alerta por tormentas en AMBA? El cantante puertorriqueño se presentará por última vez en el país, pero el cambio de clima en la Ciudad hizo que la productora cambiara el horario del show sábado. ¿Pasará lo mismo este domingo? + Seguir en







Bad Bunny agotó tres estadios River DalePlay

Bad Bunny llegó a Argentina para hacer tres presentaciones en el Estadio River y revolucionó el país y a sus fanáticos, quienes están preocupados por lo que sucederá con su último show debido a la alerta por tormentas que rige en AMBA.

La productora anunció este sábado que, producto de las lluvias pronosticadas para el recital del sábado 14 de febrero, se tomó la determinación de realizar una modificación de la grilla de toda la jornada, la cual se adelantó 1 hora, por lo que la música de Benito comenzó a sonar a partir de las 20.

Sin embargo, hasta el momento, para este 15 de febrero aún no anunciaron que se haya previsto ningún tipo de cambio en el horario. Por lo que con el correr de las horas, los fanáticos que tienen sus entradas para este evento deberán estar atentos a las redes de la productora Dale Play Live.

Embed “TODAS LAS NOCHES DE ARGENTINA SON LEGENDARIAS”



Benito Antonio Martínez Ocasio en segunda noche en Buenos Aires pic.twitter.com/4WX1zV0UZv — Dale Play Live (@livedaleplay) February 15, 2026 En lo que respecta al cómo será el clima en la Ciudad para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada lluviosa y húmeda con cielo cubierto y el termómetro oscilando entre 22° y 27°, con vientos moderados del norte que irán rotando al este.

Las lluvias continuarían durante el día e irían apaciguándose durante la tarde, para dejar un cielo parcialmente nublado durante la noche.