Bad Bunny en River: ¿peligra el tercer show de debido al alerta por tormentas en AMBA?

El cantante puertorriqueño se presentará por última vez en el país, pero el cambio de clima en la Ciudad hizo que la productora cambiara el horario del show sábado. ¿Pasará lo mismo este domingo?

Bad Bunny agotó tres estadios River

Bad Bunny agotó tres estadios River

DalePlay

Bad Bunny llegó a Argentina para hacer tres presentaciones en el Estadio River y revolucionó el país y a sus fanáticos, quienes están preocupados por lo que sucederá con su último show debido a la alerta por tormentas que rige en AMBA.

El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.
Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

La productora anunció este sábado que, producto de las lluvias pronosticadas para el recital del sábado 14 de febrero, se tomó la determinación de realizar una modificación de la grilla de toda la jornada, la cual se adelantó 1 hora, por lo que la música de Benito comenzó a sonar a partir de las 20.

Sin embargo, hasta el momento, para este 15 de febrero aún no anunciaron que se haya previsto ningún tipo de cambio en el horario. Por lo que con el correr de las horas, los fanáticos que tienen sus entradas para este evento deberán estar atentos a las redes de la productora Dale Play Live.

En lo que respecta al cómo será el clima en la Ciudad para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada lluviosa y húmeda con cielo cubierto y el termómetro oscilando entre 22° y 27°, con vientos moderados del norte que irán rotando al este.

Las lluvias continuarían durante el día e irían apaciguándose durante la tarde, para dejar un cielo parcialmente nublado durante la noche.

Bad Bunny en River: todos los cortes de calle programados

  • Corte parcial de Av. Figueroa Alcorta entre la Av. Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler: Desde el martes diez de febrero a las 11 hasta la una de la madrugada del lunes 16.
  • Corte total del perímetro entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 11 a dos de la madrugada.
  • Corte total de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 13 a dos de la madrugada.
  • Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
  • Cierre total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
  • Corte total de Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
  • Corte total de Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
  • Cierre total del Puente Labruna entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Intendente Cantilo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
