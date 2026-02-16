16 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

¿Gallardo podrá dirigir ante Velez? Se conoció el informe de Merlos tras la expulsión en La Paternal

El Millonario, que viene de perder ante Argentinos Juniors, deberá jugar por la 6° fecha el domingo 22 desde las 16:30 en Liniers. Antes, una parada clave en la Copa Argentina.

Por
Marcel Gallardo fue expulsado por haber aplaudido irónicamente al árbitro Andrés Merlos

Marcel Gallardo fue expulsado por haber aplaudido irónicamente al árbitro Andrés Merlos

El Torneo Apertura lleva recién cinco fechas y River comenzó de mayor a menor, al punto de sufrir en el último encuentro la expulsión de Marcelo Gallardo, algo que puso más en jaque el presente del Millonario. Ahora, se conoció el informe del árbitro Andrés Merlos, que podría llevar alivio a Núñez de cara a la próxima jornada.

Ramón Díaz ganó 14 títulos en River a lo largo de su historia. 
Te puede interesar:

El mensaje de Ramón Díaz, en el peor momento de Gallardo: "Ganar es la única opción"

El Muñeco vio la tarjeta roja por “conducta inadecuada, desaprobación de fallos e ironía hacia la autoridad”, de acuerdo a lo argumentado por el propio árbitro del encuentro en el que el conjunto riverplatense perdió por 1 a 0 ante Argentinos Juniors en La Paternal y que quedaron asentados oficialmente.

Al mismo tiempo, las cámaras de televisión tomaron el momento en que el técnico aplaudió irónicamente la actuación del juez tras el gol del Bicho y terminó en la expulsión. Al mismo tiempo, la discusión continuó en el pasillo del estadio.

“Sabés que sos un pésimo árbitro y además sos una mala persona. Te tendría que cagar a trompadas”, trascendió de lo que le habría dicho Gallardo a Merlos, quien no se habría quedado callado y retrucó: “No voy a poder dormir (…) Mala persona sos vos…”.

De cara a lo que será la próxima jornada, se conoció lo que dice el escrito y que podría beneficiar a Gallardo. De acuerdo a lo revelado por El Gráfico, Andrés Merlos dejó constancia de distintas actitudes del entrenador durante el desarrollo del partido, que ya está en manos del Tribunal de Disciplina, que deberá expedirse en el próximo Boletín Oficial. Sin embargo, en el mismo, no habría contado sobre el intercambio de palabras en los pasillos, por lo que el cargo contra el técnico no sería tan severo.

Cuál sería la sanción que podría recibir Marcelo Gallardo

En caso de que Andrés Merlos hubiese contado el intercambio de palabras, Marcelo Gallardo estaba expuesto a recibir hasta cuatro fechas de suspensión. Sin embargo, al solamente hablar del motivo de su expulsión, el Tribunal le dará un partido de castigo, la cual podrá evitar.

Por lo tanto, la sanción al Muñeco sería de una fecha que se puede redimir a través del pago de una multa. Por lo tanto, una vez depositado el dinero para pasar por alto el castigo, quedará completamente habilitado para poder estar en el banco de suplentes en la próxima fecha ante Vélez.

En encuentro, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura, del Millonario ante el Fortín se disputará el próximo domingo 22 de febrero a las 18:30 en el Estadio José Amalfitani.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bad Bunny hizo tres presentacion durante el fin de semana a estadio lleno

Bad Bunny se despidió de Argentina: uno por uno, todos los famosos que estuvieron en La Casita

La productora advirtió que el show de Bad Bunny en River comenzará a las 21

Último recital de Bad Bunny hoy en Argentina: a qué hora arranca y cómo verlo online

Bad Bunny tocará su último show este domingo en River

"El que no salta es un inglés": el video de Bad Bunny junto al público argentino que se volvió viral

Bad Bunny agotó tres estadios River

Bad Bunny en River: ¿peligra el tercer show de debido al alerta por tormentas en AMBA?

El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

La modelo decidió dar vuelta la página de la manera más directa y sensual posible.

"Aprovechá que estoy soltera": el picante mensaje de Evangelina Anderson con guiño a Bad Bunny

Rating Cero

Robert Duvall y el tango, una de sus pasiones.

Robert Duvall y el tango: el amor por una de sus grandes pasiones y su fuerte vínculo con Argentina

La mundialmente conocida modelo y empresaria Kim Kardashian, fue vista junto al reconocido piloto británico Lewis Hamilton presenciando el juego y el show de medio tiempo del Super Bowl en California.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton aparecieron juntos en el Super Bowl y aumentaron los rumores de la nueva pareja

Dos series románticas que brillan hoy en Netflix.

Hoy en Netflix: dos series románticas que son realmente atrapantes y te van a encantar

Murió Robert Duvall 

Murió Robert Duvall, actor de El Padrino y leyenda de Hollywood

Pablo Echarri contó cómo se encuentra Luciano Castro: En un momento...
play

Pablo Echarri contó cómo se encuentra Luciano Castro: "En un momento..."

Revelan detalles que confirmarían que Evangelina Anderson se reconcilió con Ian Lucas

Revelan detalles que confirmarían que Evangelina Anderson se reconcilió con Ian Lucas

últimas noticias

Robert Duvall y el tango, una de sus pasiones.

Robert Duvall y el tango: el amor por una de sus grandes pasiones y su fuerte vínculo con Argentina

Hace 25 minutos
El vehículo sufrió daños tras el choque.

Salta: un hombre atropelló, mató y luego murió tras chocar contra otro auto

Hace 1 hora
Estos son los sitios más destacados para hacer Turismo el próximo fin de semana XXL

Carnaval en Buenos Aires: cuáles son los mejores lugares para visitar y disfrutar de esta fecha especial en 2026

Hace 1 hora
A 432 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, cada kilómetro del recorrido vale la pena.

Está en Argentina, tiene nombre de un país de Europa y es un pueblo de río para pescar y acampar

Hace 1 hora
Conocé el monto a pagar por no tener la patente en el auto.

A cuánto llega la multa por no tener la chapa con la patente en el auto en febrero 2026

Hace 1 hora