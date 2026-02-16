¿Gallardo podrá dirigir ante Velez? Se conoció el informe de Merlos tras la expulsión en La Paternal El Millonario, que viene de perder ante Argentinos Juniors, deberá jugar por la 6° fecha el domingo 22 desde las 16:30 en Liniers. Antes, una parada clave en la Copa Argentina. Por + Seguir en







Marcel Gallardo fue expulsado por haber aplaudido irónicamente al árbitro Andrés Merlos

El Torneo Apertura lleva recién cinco fechas y River comenzó de mayor a menor, al punto de sufrir en el último encuentro la expulsión de Marcelo Gallardo, algo que puso más en jaque el presente del Millonario. Ahora, se conoció el informe del árbitro Andrés Merlos, que podría llevar alivio a Núñez de cara a la próxima jornada.

El Muñeco vio la tarjeta roja por “conducta inadecuada, desaprobación de fallos e ironía hacia la autoridad”, de acuerdo a lo argumentado por el propio árbitro del encuentro en el que el conjunto riverplatense perdió por 1 a 0 ante Argentinos Juniors en La Paternal y que quedaron asentados oficialmente.

Al mismo tiempo, las cámaras de televisión tomaron el momento en que el técnico aplaudió irónicamente la actuación del juez tras el gol del Bicho y terminó en la expulsión. Al mismo tiempo, la discusión continuó en el pasillo del estadio.

“Sabés que sos un pésimo árbitro y además sos una mala persona. Te tendría que cagar a trompadas”, trascendió de lo que le habría dicho Gallardo a Merlos, quien no se habría quedado callado y retrucó: “No voy a poder dormir (…) Mala persona sos vos…”.

De cara a lo que será la próxima jornada, se conoció lo que dice el escrito y que podría beneficiar a Gallardo. De acuerdo a lo revelado por El Gráfico, Andrés Merlos dejó constancia de distintas actitudes del entrenador durante el desarrollo del partido, que ya está en manos del Tribunal de Disciplina, que deberá expedirse en el próximo Boletín Oficial. Sin embargo, en el mismo, no habría contado sobre el intercambio de palabras en los pasillos, por lo que el cargo contra el técnico no sería tan severo.