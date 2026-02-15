Último recital de Bad Bunny hoy en Argentina: a qué hora arranca y cómo verlo online

El Conejo Malo se despedirá de los escenarios argentinos desplegando toda su calidad artística y con la emoción de lo que viene generando en las dos presentaciones anteriores.

La productora advirtió que el show de Bad Bunny en River comenzará a las 21

La tercera y última presentación de Bad Bunny en River convocará nuevamente a una multitud y tras el sorpresivo cambio de horario por las tormentas que se anticiparon en AMBA, la organización del evento dio a conocer el cronograma de este domingo 15 de febrero.

"El que no salta es un inglés": el video de Bad Bunny junto al público argentino que se volvió viral

El espectáculo de despedida marcará el final de la serie de conciertos que desplegó en un estadio Monumental con entradas completamente agotadas, pero del que se espera toda la magia del artista puertorriqueño.

Pese al sorpresivo cambio climático, la productora del evento, Dale Play Live, hizo un nuevo cronograma para lo que fue la segunda presentación de Bad Bunny en Argentina y ante la persistencia de lo anticipado por el Servicio Meterológico Nacional (SMN), la organizadora dio a conocer cómo será los horarios del show en River este domingo.

De acuerdo a lo republicado con los horarios establecidos desde que se anunció el evento, la apertura de puertas del Monumental será a las 16, la actividad musical en el escenario comenzará a las 19 con el show previo, mientras que la aparición del puertorriqueño se prevé que sea a las 21 .

La productora no definió ninguna transmisión oficial del evento y solo se podrá seguir a través de las redes sociales.

Bad Bunny Dale Play Live

Por el recital de Bad Bunny, hay cambio de horario en las líneas de Subte: el cronograma

Durante el fin de semana largo de Carnaval hay algunas modificaciones en el cronograma de funcionamiento del Subte porteño, no solo por la implementación del horario de feriados sino también por obras y por el último show de Bad Bunny en el Estadio Monumental.

De este modo, el domingo 15 de febrero las líneas B y D inician su servicio a las 10, debido a obras de renovación de potencia en la Línea B.

La medida, anunciada tanto por Emova como por el Gobierno de la Ciudad, implica que, en vez de empezar su cronograma a las 8 como todos los domingos y feriados, las dos líneas prestarán su servicio desde las 10.

Más allá de la modificación, la línea B funcionará con los horarios estipulados en el cronograma oficial. La línea D, por su parte, extenderá su horario hasta la 1:30 del lunes 16 por la presentación de Bad Bunny en River, aunque los últimos servicios cuentan con algunos condicionantes.