"El que no salta es un inglés": el video de Bad Bunny junto al público argentino que se volvió viral El artista puertorriqueño se acercó a sus fanáticos y se sumó saltando cuando entonaron la clásica canción futbolera que retumbó en todo el estadio.







Bad Bunny tocará su último show este domingo en River

Bad Bunny se presentó por segunda vez en el estadio de River y además de brindar un show que quedará inmortalizada en su carrera, se mostró disfrutando del calor de sus fanáticos mostrando complicidad cuando entonaron un clásico grito futbolero que retumbó en todo el Monumental.

Una semana después de su explosiva y políticamente actuación en el Super Bowl, el Conejo Malo contó con entradas completamente agotadas para desplegar un evento que va mucho más allá del reggaetón. Con una capacidad superior a las 80 mil personas por fecha, el artista estableció un récord histórico en Argentina al llenar tres estadios consecutivos.

“Estaba loco por volver a mi isla y por volver a la Argentina. Después de dos semanas muy intensas, se los digo desde el fondo de mi corazón, se siente como volver a casa, así que gracias”, lanzó el cantante sobre el escenario, en referencia a su polémica presentación de medio tiempo de los eventos más importantes de Estados Unidos donde aprovechó para llenar la pantalla de imágenes latinoamericanas en un claro mensaje contra Donald Trump sus políticas migratorias.

Sumándose a dichos gritos de guerra, los fanáticos argentinos no dejaron pasar la oportunidad para cantar ‘el que no salta en un inglés’, justo cuando el artista puertorriqueño se acercó a saludar a los famosos invitados que estuvieron en La casita y no hizo oídos sordos e incluso se sumó saltando cuando se acercó a las gradas para estar cerca de los fanáticos que no se quisieron perder el espectáculo más esperado del año.

Los artistas que cantaron juntos a Bad Bunny en su segundo show en River La noche estuvo cargada de muchas sorpresas y momentos memorables, pero sin duda el show se detuvo cuando Benito invitó al escenario a los artistas argentinos Khea, Duki y Cazzu. En pleno delirio los cuatro interpretaron Loca remix, siendo un momento memorable que marcó la unión de un hit les permitió consolidarse como referentes del género urbano.