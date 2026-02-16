"Yanina ya no va a volver": identificaron los restos de la mujer desaparecida en Nochebuena en Abasto El cotejo de ADN confirmó que los restos hallados en una zona de La Plata corresponden a la mujer que era buscada por familiares y amigos desde el 24 de diciembre. La pericia fue incorporada a la causa judicial. Por + Seguir en







Fue vista por última vez en la calle 216 entre 517 y 518, en Abasto en la noche del 24 de diciembre.

Tras semanas de incertidumbre, la justicia confirmó que los restos hallados en Abasto pertenecen a Yanina Correa, la mujer de 30 años con paradero desconocido desde Nochebuena y que era buscada intensamente por sus familiares y amigos. El resultado del ADN marcó un duro desenlace en la búsqueda de la joven desaparecida desde diciembre. "Yanina ya no va a volver", había dicho su pareja en un llamado telefónico a su cuñada que alertó la posibilidad de lo peor.

Yanina Belén Correa se ausentó el 24 de diciembre en la localidad de Abasto, en La Plata, donde convivía con su pareja. Ambos desaparecieron esa noche sin dejar rastros hasta que unos días después, fue la pareja de la mujer quien se comunicó con su cuñada para alertarla sobre la situación. En las últimas horas, se confirmaron las sospechas del peor desenlace al confirmar que los restos hallados en la zona dieron positivo tras el cotejo de ADN con el perfil genético de la mujer de 30 años.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, con base en fuentes judiciales, los restos óseos hallados a comienzos de enero en la localidad de Abasto fueron identificados como pertenecientes a Yanina. Se trata de un cráneo encontrado el 3 de enero en un campo ubicado en la zona de las calles 215 y 519. El resultado del cotejo genético, que confirmó la identidad, fue incorporado al expediente que tramita en la Fiscalía N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza. La causa, inicialmente caratulada como "averiguación de paradero", pasó ahora a investigarse bajo la figura de "averiguación de causales de muerte".

Luego de la noticia dada a conocer por las autoridades locales, la familia de Yanina convocó a una manifestación para reclamar avances en la investigación y exigir justicia. La concentración se realizará este miércoles a las 18:30 en la intersección de las calles 520 y 208, en Abasto. Con esta movilización, los allegados buscan visibilizar el caso y presionar por respuestas concretas sobre las circunstancias de la muerte de la joven.

Antecedentes del caso Yanina estaba en pareja apenas dos meses con un hombre de la misma edad. Según reconstruyó la familia, la convivencia estaba marcada por disputas, episodios de violencia y un consumo problemático compartido. Sin embargo, los allegados aclararon que desconocen si el novio está implicado en el caso y remarcaron que será la Policía la encargada de determinar su posible responsabilidad.