16 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

"Yanina ya no va a volver": identificaron los restos de la mujer desaparecida en Nochebuena en Abasto

El cotejo de ADN confirmó que los restos hallados en una zona de La Plata corresponden a la mujer que era buscada por familiares y amigos desde el 24 de diciembre. La pericia fue incorporada a la causa judicial.

Por
Fue vista por última vez en la calle 216 entre 517 y 518

Fue vista por última vez en la calle 216 entre 517 y 518, en Abasto en la noche del 24 de diciembre. 

Tras semanas de incertidumbre, la justicia confirmó que los restos hallados en Abasto pertenecen a Yanina Correa, la mujer de 30 años con paradero desconocido desde Nochebuena y que era buscada intensamente por sus familiares y amigos. El resultado del ADN marcó un duro desenlace en la búsqueda de la joven desaparecida desde diciembre. "Yanina ya no va a volver", había dicho su pareja en un llamado telefónico a su cuñada que alertó la posibilidad de lo peor.

Eugenia Carril tenía 18 años.
Te puede interesar:

El hombre acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril en La Plata seguirá detenido

Yanina Belén Correa se ausentó el 24 de diciembre en la localidad de Abasto, en La Plata, donde convivía con su pareja. Ambos desaparecieron esa noche sin dejar rastros hasta que unos días después, fue la pareja de la mujer quien se comunicó con su cuñada para alertarla sobre la situación. En las últimas horas, se confirmaron las sospechas del peor desenlace al confirmar que los restos hallados en la zona dieron positivo tras el cotejo de ADN con el perfil genético de la mujer de 30 años.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, con base en fuentes judiciales, los restos óseos hallados a comienzos de enero en la localidad de Abasto fueron identificados como pertenecientes a Yanina. Se trata de un cráneo encontrado el 3 de enero en un campo ubicado en la zona de las calles 215 y 519. El resultado del cotejo genético, que confirmó la identidad, fue incorporado al expediente que tramita en la Fiscalía N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza. La causa, inicialmente caratulada como "averiguación de paradero", pasó ahora a investigarse bajo la figura de "averiguación de causales de muerte".

Luego de la noticia dada a conocer por las autoridades locales, la familia de Yanina convocó a una manifestación para reclamar avances en la investigación y exigir justicia. La concentración se realizará este miércoles a las 18:30 en la intersección de las calles 520 y 208, en Abasto. Con esta movilización, los allegados buscan visibilizar el caso y presionar por respuestas concretas sobre las circunstancias de la muerte de la joven.

Antecedentes del caso

Yanina estaba en pareja apenas dos meses con un hombre de la misma edad. Según reconstruyó la familia, la convivencia estaba marcada por disputas, episodios de violencia y un consumo problemático compartido. Sin embargo, los allegados aclararon que desconocen si el novio está implicado en el caso y remarcaron que será la Policía la encargada de determinar su posible responsabilidad.

De todos modos, se mantienen las sospechas de que pudo estar relacionado con el hecho ya que el único contacto que el entorno de Yanina tuvo con él, ocurrió días después de la desaparición. En esa ocasión, llamó a una de sus cuñadas y le dijo: "Yanina ya no va a volver". Tras ese mensaje, no volvió a comunicarse ni se tuvieron más noticias de él.

Durante la búsqueda, la familia y los allegados remarcaron que la mujer jamás se había alejado tanto tiempo de su hogar ni había interrumpido el vínculo con sus seres queridos, lo que reforzaba la preocupación por su paradero. Yanina era madre de cuatro hijos, tres niñas de 12, 8 y 2 años, actualmente a cargo de una tía, y un niño de 5 años, quien vive con su padre biológico.

Noticias relacionadas

Cancha de fútbol.
play

Tenía 23 años y murió en el partido de fútbol que había organizado por su cumpleaños

Se calculan que las pérdidas por el incendio son de alrededor de 300 millones de pesos.

Feroz incendio en un galpón de Entre Ríos dejó un saldo de 500 cerdos muertos

Eclipse solar anular.
play

Eclipse solar anular del martes 17 de febrero: cuáles son los mejores lugares para ver el "anillo de fuego"

El hecho se produjo en Misiones.

Conmoción por el crimen de un empresario en Misiones: lo mataron de un balazo en su casa

Brian Cabrera fue asesinado en Mercedes.

Conmoción en la despedida a Brian Cabrera, el joven asesinado en Mercedes: "Nos dejaste sin nada"

Julio Cornelio Guerra Torres se entregó el domingo luego de que la Policía identificara y secuestrara la Chevrolet Meriva que manejaba.

Se quedó dormido y huyó: la declaración del acusado por la muerte de Eugenia Carril

Rating Cero

Érica Rivas como María Elena Fuseneco y Florencia Peña como Moni Argento.

Afirman que Florencia Peña y Érica Rivas protagonizarán un spin off de Casados con hijos

La mente detrás de la serie Teherán fue encontrada sin vida en Grecia.

Misterio y muerte: hallaron sin vida a la productora israelí Dana Eden en un hotel de Grecia

Maya Hawke y Christian Lee Hutson en su boda.

Qué actores de Stranger Things no estuvieron en la boda secreta de Maya Hawke en San Valentín

Robert Duvall y el tango, una de sus pasiones.

Robert Duvall y el tango: el amor por una de sus grandes pasiones y su fuerte vínculo con Argentina

La mundialmente conocida modelo y empresaria Kim Kardashian, fue vista junto al reconocido piloto británico Lewis Hamilton presenciando el juego y el show de medio tiempo del Super Bowl en California.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton aparecieron juntos en el Super Bowl y aumentaron los rumores de la nueva pareja

Dos series románticas que brillan hoy en Netflix.

Hoy en Netflix: dos series románticas que son realmente atrapantes y te van a encantar

últimas noticias

Érica Rivas como María Elena Fuseneco y Florencia Peña como Moni Argento.

Afirman que Florencia Peña y Érica Rivas protagonizarán un spin off de Casados con hijos

Hace 20 minutos
play
Los robots pertenecen a la empresa china Unitree Robotics, líder en desarrollo y producción robótica.

Escalofriante show de robots guiados por IA en la víspera del Año Nuevo Lunar en China

Hace 28 minutos
Eugenia Carril tenía 18 años.

El hombre acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril en La Plata seguirá detenido

Hace 1 hora
Fue vista por última vez en la calle 216 entre 517 y 518, en Abasto en la noche del 24 de diciembre. 

"Yanina ya no va a volver": identificaron los restos de la mujer desaparecida en Nochebuena en Abasto

Hace 1 hora
El exvolante creativo se retiró en octubre del 2023 tras una serie de lesiones.

La increíble revelación de una exestrella del Real Madrid y Chelsea: "Me siento más taxista que futbolista"

Hace 1 hora