La increíble revelación de una exestrella del Real Madrid y Chelsea: "Me siento más taxista que futbolista"

Con apenas 35 años, el exjugador belga que supo brillar en el fútbol internacional contó sus sensaciones tras su retiro prematuro de las canchas: "Disfruto de las cosas simples con mi mujer y mis cinco hijos", expresó.

El exvolante creativo se retiró en octubre del 2023 tras una serie de lesiones.

El exfutbolista Eden Hazard, una de las apariciones más importantes del fútbol belga de los últimos años, sorprendió en una entrevista, al hablar por primera vez tras su retiro prematuro en octubre de 2023: "Ahora soy más taxista que futbolista", contó la exestrella del Real Madrid y Chelsea, entre otros.

El jugador era tenido en cuenta por Scaloni para la próxima convocatoria.
En diálogo con el medio británico The Guardian, el exjugador de 35 años detalló cómo es su vida tras colgar los botines hace más de dos años, aquejado por las lesiones y la falta de continuidad: "Mi vida es bastante sencilla. Me quedo en casa y disfruto de las cosas simples con mi mujer y mis cinco hijos", precisó.

Eden Hazard comparó su vida con la de un taxista, por su tranquilidad al lado de su familia.

Luego de una extensa y exitosa carrera, el Mago reconoció que actualmente disfruta de su actualidad, lejos del campo de juego y cerca de su esposa y sus cinco hijos. “Mi vida es bastante sencilla. Me quedo en casa y disfruto de las cosas simples con mi mujer y mis hijos”, comentó el exvolante creativo, quien está radicado en Madrid “por la familia, los niños, el clima y la comida”.

“La vida pasa muy rápido, especialmente en el fútbol. Ayer tenía 19 años y hoy tengo 35. Hay que disfrutarla, no sólo en el fútbol, sino en todo”, expresó, en una entrevista a corazón abierto. Por otra parte, dejó entrever cómo le gustaría que lo recuerden en un futuro: "Como un buen jugador y un tipo divertido. No necesito nada más. Veo mi vida como un abuelo feliz, con el pelo blanco, rodeado de mis hijos. Esa es la vida que quiero", subrayó.

Los números de Eden Hazard, el Mago de Bélgica

Eden Hazard disputó 786 partidos, marcó 211 goles y brindó 156 asistencias. Además, ganó 16 títulos y recibió siete menciones individuales.

Hazard ganó la Champions League con Real Madrid en 2021/2022.

Con 16 años de carrera, brilló en el Lille francés y Chelsea, donde conquistó dos Premier League y dos Europa League, entre otros títulos (siete en total), y llegó a coincidir con José Mourinho como entrenador. Luego, Real Madrid pagó más de 100 millones de euros por su ficha en 2019 y sumó otras ocho vueltas olímpicas, pero con menos protagonismo: disputó tan solo 79 partidos debido a las continuas molestias físicas.

El Mago fue uno de los mejores de su generación en la Selección de Bélgica, junto a Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, entre otros. Disputó tres Mundiales (2014, 2018 y 2022), consiguiendo un meritorio tercer puesto en la edición de Rusia. Allí jugó junto a su hermano Thorgan, en un recuerdo inolvidable: "Fue increíble. Jugué con mi hermano y ser capitán de mi país fue algo único. Aunque no ganamos, hoy la gente dice que éramos mejores que Francia. Eso me hace sentir muy orgulloso", concluyó.

El Mago fue uno de los mejores jugadores en el Mundial de Rusia 2018.

