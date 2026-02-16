Bad Bunny se despidió de Argentina: uno por uno, todos los famosos que estuvieron en La Casita

Wanda Nara se llevó todas las miradas al aparecer en el último show del artista puertorriqueño y bailar juntos sobre el escenario. Benito Martínez terminó con su serie de recitales en River a pura fiesta.

Bad Bunny se despidió de River tras una serie de recitales a estadio lleno y decepcionó a sus fanáticos, pero también se mostró bien acompañado sobre el escenario en cada una de las presentaciones. Este domingo no fue la excepción: La Casita estuvo lleno de famosos que no quisieron perderse nada .

Frente a 80.000 espectadores por jornada, el artista puertorriqueño se dio el lujo de combinar grandes producciones, invitados sorpresas con quienes cantó, pero también invitó a otras “caras conocidas” para bailar y que se lleve todas las miradas del Monumental y en redes sociales.

Cuando comenzó a cantar Tití me preguntó en la última función, del domingo 15 de febrero, producto de su última presentación de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en Argentina, apareció Wanda Nara y se la vio bailando junto al artista internacional, pero no fue la única figura argentina disfrutando del recital .

Pero también estuvieron figuras como Lali Espósito , quien después de su actuación en el Coskín Rock volvió a Buenos y fue ovacionada por el público, Nicki Nicole , que suma energía al set urbano, LuckRa, Thiago PZK y hasta Yami Safdie.

Además, el rapero Eladio Carrión apareció en el escenario para interpretar junto a Bad Bunny temas como THUNDER Y LIGHTNING, Kemba Walker y Coco Chanel, este último hit como sorpresa y no incluida originalmente en el setlist.

"El que no salta es un inglés": el video de Bad Bunny junto al público

Bad Bunny se presentó por segunda vez en el estadio de River y además de brindar un show que quedará inmortalizada en su carrera, se mostró disfrutando del calor de sus fanáticos mostrando complicidad cuando entonaron un clásico grito futbolero que retumbó en todo el Monumental.

“Estaba loco por volver a mi isla y por volver a la Argentina. Después de dos semanas muy intensas, se los digo desde el fondo de mi corazón, se siente como volver a casa, así que gracias”, lanzó el cantante sobre el escenario, en referencia a su polémica presentación de medio tiempo de los eventos más importantes de Estados Unidos donde aprovechó para llenar la pantalla de imágenes latinoamericanas en un claro mensaje contra Donald Trump sus políticas migratorias.

Sumándose a dichos gritos de guerra, los fanáticos argentinos no dejaron pasar la oportunidad para cantar ‘el que no salta en un inglés’, justo cuando el artista puertorriqueño se acercó a saludar a los famosos invitados que estuvieron en La casita y no hizo oídos sordos e incluso se sumó saltando cuando se acercó a las gradas para estar cerca de los fanáticos que no se quisieron perder el espectáculo más esperado del año.