Alarma en la Selección argentina: Lionel Messi no se entrenó en Inter Miami previo a un duelo clave

El entrenador de Las Garzas, Javier Mascherano, confirmó este martes que el rosarino no formó parte del entrenamiento junto al resto del plantel. El 4 y 9 de septiembre la Albiceleste deberá enfrentar a Venezuela y Ecuador, respectivamente.

Lionel Messi se había lesionado el 2 de agosto en el duelo ante Necaxa por Leagues Cup. 

A días de la doble fecha por Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Messi encendió las alarmas en la Selección argentina: el rosarino no se entrenó este martes a la par de sus compañeros de Inter Miami en la previa al duelo clave ante Tigres por la Leagues Cup.

La jugada fatídica: Leo y un manotazo a Vanczák.
A 20 años del fallido debut de Lionel Messi en la Selección argentina: jugó menos de un minuto

Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado”, reveló el entrenador de Las Garzas, Javier Mascherano, en una conferencia de prensa donde además explicó que Messi se mostró incómodo durante los 45 minutos que disputó en el último duelo ante Los Ángeles Galaxy, partido en el que regresaba luego de haber sufrido una lesión en su pierna derecha.

Pese a no estar descartado, Mascherano explicó que las próximas horas serán claves para ver como evoluciona el físico de Messi para ver si lo considera o no para duelo ante el conjunto mexicano.

“Lo vamos a ir viendo durante el día y mañana, pero no está descartado que juegue o que no juegue. Tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga”, aclaró el entrenador.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni regresará a la acción oficial en septiembre para disputar las últimas dos jornadas de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Luego de los partidos de junio, con victoria ante Chile por 1-0 y empate con Colombia 1-1, la selección se mantiene como líder absoluto con 35 puntos en la tabla.

Argentina recibirá a Venezuela el 9 de septiembre como local, mientras que cerrará su participación frente a Ecuador en Quito el 14 del mismo mes. Aunque todavía no se confirmaron los horarios, ambos encuentros marcarán el cierre del camino clasificatorio hacia la próxima Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Luego de completar su calendario oficial, el plantel nacional tiene previsto realizar una gira por Asia en octubre. En ese lugar se enfrentará primero al seleccionado chino y luego se cruzará con un rival aún por definir, entre Japón, Corea del Sur o Rusia. Además, en noviembre se programó un amistoso ante Angola para conmemorar el 50° aniversario de su independencia.

