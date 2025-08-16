Un regreso mágico de Lionel Messi: golazo y asistencia de lujo para la victoria de Inter Miami por 3-1 sobre LA Galaxy El astro argentino volvió tras su lesión muscular, y le bastó 45 minutos en Fort Lauderdale para darle la victoria a su equipo con destellos de calidad: zurdazo inatajable y asistencia top para Suárez en un triunfo importante en la MLS. De Paul también entró en el entretiempo. Por







Messi llegó a los ¡875! goles en su carrera profesional.

Inter Miami venció por 3-1 a Los Ángeles Galaxy, en el Chase Stadium, por una nueva jornada de la Major League Soccer en un regreso a lo grande del astro argentino Lionel Messi. Con un gol y una asistencia de lujo, el 10 de la Selección argentina le alcanzó para darle la victoria a su equipo de local, que lo ubican en la cuarta ubicación de la Conferencia Este, con tres partidos menos, en la zona de clasificación directa a los playoffs.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1956894379362365688&partner=&hide_thread=false MIAMI WINS pic.twitter.com/IahXSDazDj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025 Tras superar una “una lesión muscular leve en la pierna derecha”, el crack rosarino tuvo un regreso mágico en Fort Lauderdale. Su ingreso en el entretiempo, junto al volante Rodrigo De Paul, fue clave para destrabar un partido que había comenzado complicado para los de Javier Mascherano, que venían de un dura derrota en clásico frente a Orlando City por 4-1.

En un primer tiempo disputado, donde la visita, que marcha último en la tabla del Oeste con 16 puntos, le jugó de igual a igual a Las Garzas, la primer emoción llegó sobre el final. El español Jordi Alba metió una conexión made in Barcelona con Sergio Busquets, y abrió el marcador.

Lionel messi gol LA Messi define de zurda su 25º gol en lo que va del año. Sin embargo, la visita no se quedó atrás y en el arranque sorprendió a todos con una jugada de otro partido. El ghanés Joseph Paintsil dejó a dos jugadores por el camino y definió de derecha ante la salida del arquero Oscar Ustari.

Allí apareció en todo su esplendor Messi. A los 38' anotó el 2-1 con una gran jugada individual que definió de zurda y luego, recibió un pase firme de De Paul y, de espaldas al arco, dejó a Suárez mano a mano contra el arquero con un taco sensacional para el 3-1 final.