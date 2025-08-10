Enfrentó a Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022 y recordó la llamativa estrategia de su DT: "Se negó a nombrarlo" El futbolista Jackson Irvine, quien integró el plantel de Australia en la última Copa del Mundo, se refirió a la curiosa manera del entrenador Graham Arnold para referirse al astro argentino. Por







Lionel Messi junto a Jackson Irvine. Witters

El futbolista Jackson Irvine, quien integró el plantel de Australia en el Mundial Qatar 2022, expuso que el entrenador de la selección de ese país en ese momento, Graham Arnold, no mencionó explícitamente al astro Lionel Messi durante la charla técnica previo al partido con Argentina, en el que la albiceleste se impuso 2-1 por los octavos de final del torneo.

En diálogo con el podcast Footballers Unfiltered, Irvine recordó la postura de Arnold sobre el delantero rosarino, previo al partido entre Argentina y Australi. "Ese aura de Messi, ese enfoque particular antes del partido... Nuestro entrenador Graham Arnold se negó a decir su nombre. Hacíamos nuestras reuniones y conversaciones tácticas antes del partido y él seguía diciéndole 'el número 10'", expresó.

"El me decía 'cuidado con el número 10, que le gusta ir por la izquierda'. Yo pensaba: 'Sí, ya sé que le gusta hacer eso. Lo vengo viendo hacer lo mismo desde hace 20 años'", agregó entre risas.

GOL MESSI AUSTRALIA Messi convirtió un gol para Argentina contra Australia en Qatar 2022. En tal sentido, el mediocampista australiano destacó el rol de Messi: "Él era la gran diferencia, y no sólo para nosotros, sino para todos en el campeonato. Es un jugador diferente por muchas razones".