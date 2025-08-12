La gloria del fútbol que ganó 3 Balones de Oro y fue categórico al elegir entre Messi y Cristiano Ronaldo

¿Quién es mejor: Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Este debate ha atravesado, de una manera u otra, los últimos 20 años del fútbol internacional. Lejos de lo que se podía pensar, no terminó luego de que la "Pulga" levantara la Copa del Mundo en Qatar, aunque una gloria del fútbol fue categórico al elegir a su preferido.
Se trata del exdelantero neerlandés Marco van Basten, ganador de tres Balones de Oro (1988, 1989 y 1992) y considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Durante las décadas de 1980 y 1990 brilló en el Ajax, el Milan y la Selección de Países Bajos, con la que ganó la Eurocopa de 1988.
Durante una entrevista con el medio italiano Corriere dello Sport, el goleador fue contundente: "Cristiano es un gran jugador, pero los que dicen que es mejor que Messi no saben nada de fútbol, o lo dicen de mala fe", afirmó. Las declaraciones son de junio de 2022, después de que Argentina ganara la Finalissima pero antes de que se consagrara en Qatar.
Van Basten se deshizo en elogios hacia el rosarino. "Es único. Imposible de imitar e imposible de repetir. Un jugador como él aparece cada 50 o 100 años. De niño, cayó en la olla del genio del fútbol", destacó. Sin embargo, no lo ubicó en el podio de los tres mejores futbolistas.
Marco Van Basten
Redes sociales
"Pelé, (Diego) Maradona y (Johan) Cruyff son para mí los tres mejores de la historia. De niño quería ser como Cruyff. Él era mi amigo. Lo extraño. Pelé y Maradona también fueron increíbles", aseguró en otra nota con Marca. "Messi es un gran jugador, pero Maradona siempre tuvo más personalidad en un equipo", justificó.
Los números de Messi y Cristiano Ronaldo en sus carreras
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los jugadores más importantes de los últimos años a nivel internacional. A sus 38 años y 40 años y medio, respectivamente, ya están en el tramo final de sus carreras y es muy probable que el Mundial 2026 sea el último para ambos.
Sumando clubes y Selección, el rosarino lleva jugados 1.116 partidos en los que anotó 874 goles, con un promedio de 0.78, y repartió 388 asistencias. Por su parte, el portugués ha participado en 1.281 encuentros y convirtió 938 tantos, lo que da un promedio de 0.73, además de aportar 257 asistencias. Messi ganó 48 títulos y Cristiano, 36.