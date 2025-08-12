La gloria del fútbol que ganó 3 Balones de Oro y fue categórico al elegir entre Messi y Cristiano Ronaldo El exdelantero y entrenador, considerado uno de los goleadores más temibles de la historia, no dudó en señalar a su favorito y aseguró que quienes opinan lo contrario "no saben nada de fútbol". Por







Una leyenda eligió sin dudar entre Messi y Cristiano. Redes sociales

¿Quién es mejor: Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Este debate ha atravesado, de una manera u otra, los últimos 20 años del fútbol internacional. Lejos de lo que se podía pensar, no terminó luego de que la "Pulga" levantara la Copa del Mundo en Qatar, aunque una gloria del fútbol fue categórico al elegir a su preferido.

Se trata del exdelantero neerlandés Marco van Basten, ganador de tres Balones de Oro (1988, 1989 y 1992) y considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Durante las décadas de 1980 y 1990 brilló en el Ajax, el Milan y la Selección de Países Bajos, con la que ganó la Eurocopa de 1988.

Durante una entrevista con el medio italiano Corriere dello Sport, el goleador fue contundente: "Cristiano es un gran jugador, pero los que dicen que es mejor que Messi no saben nada de fútbol, o lo dicen de mala fe", afirmó. Las declaraciones son de junio de 2022, después de que Argentina ganara la Finalissima pero antes de que se consagrara en Qatar.

Van Basten se deshizo en elogios hacia el rosarino. "Es único. Imposible de imitar e imposible de repetir. Un jugador como él aparece cada 50 o 100 años. De niño, cayó en la olla del genio del fútbol", destacó. Sin embargo, no lo ubicó en el podio de los tres mejores futbolistas.

Marco Van Basten Redes sociales "Pelé, (Diego) Maradona y (Johan) Cruyff son para mí los tres mejores de la historia. De niño quería ser como Cruyff. Él era mi amigo. Lo extraño. Pelé y Maradona también fueron increíbles", aseguró en otra nota con Marca. "Messi es un gran jugador, pero Maradona siempre tuvo más personalidad en un equipo", justificó.