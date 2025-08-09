Tiene solo 15 años, brilla en un gigante de la Premier League de Inglaterra y lo comparan con Lionel Messi A pesar de su juventud, ya entrena con el primer equipo y debutó en un amistoso de pretemporada. Se espera que muy pronto haga lo propio en el campeonato inglés. Por







Max Dowman es la nueva joya del Arsenal. X @afcstuff

Cuando Arsenal salió a la cancha el domingo 27 de julio para jugar un amistoso frente a Newcastle, parte de su gira de pretemporada por Singapur, la expectativa estaba puesta en el debut de su nuevo refuerzo, el español Martín Zubimendi. Sin embargo, los flashes se los llevó una estrella inesperada.

A Max Dowman, un volante ofensivo de apenas 15 años, le alcanzó con jugar 30 minutos para cambiar el rumbo del partido, ya que provocó el penal que terminó dándole a su equipo la victoria por 3 a 2. Deslumbró a hinchas y periodistas por igual, y ya muchos lo comparan con Lionel Messi.

"Es especial. Lo que hizo en la cancha no es normal para un chico de su edad. Estamos muy contentos de que esté con nosotros", aseguró el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, después del encuentro. Dowman aún no debutó en la Premier League, pero todo indica que podría hacerlo pronto.

Max Dowman, Arsenal X @Arsenal_rep1 "Es el mejor jugador de 15 años en toda Inglaterra, y quizás en el mundo", afirmó el exfutbolista Rio Ferdinand, estrella de la Selección de Inglaterra y actual comentarista deportivo. "Cuando lo veo a él, siento lo mismo que con Doué, con Lamine Yamal, con Cole Palmer. Son distintos", sostuvo.

Quién es Max Dowman, la joya de Arsenal que la comparan con Messi Max Robert Dowman nació en Chelmsford, Inglaterra, el 31 de diciembre de 2009. Se formó en las inferiores del Arsenal y destacó desde chico: a los 13 años ya integraba el plantel Sub 18 del club, debutó en la Premier League 2 justo antes de cumplir los 15 y es el futbolista más joven en la historia del club en jugar el torneo Sub 21.